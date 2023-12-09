التعادل السلبي عنوان مباراة الأهلي والرائد

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خيم التعادل السلبي على نتيجة مباراة الأهلي والرائد، وذلك ضمن مواجهات الجولة الـ16 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
ودخل الأهلي الشوط الأول ضاغطًا بكل قوته الهجومية، وذلك من أجل تسجيل الهدف الأول ولكن دون جدوى، في ظل عدم وجود تركيز في اللمسة النهائية.
وسنحت فرصة للإيفواري فرانك كيسيه لإحراز الهدف الأول للأهلي بالدقيقة الـ31 ولكن دون جدوى، كذلك أهدر المغربي كريم البركاوي فرصة إحراز الهدف الأول لنادي الرائد بالدقيقة الـ35.
وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.
وفي الشوط الثاني، واصل الأهلي هجماته محاولًا إحراز الهدف الأول ولكن دون جدوى، في ظل استبسال دفاعي من لاعبي الرائد.
وبعد التعادل، أصبح رصيد الأهلي 31 نقطة في المركز الثالث في جدول الترتيب، بينما أصبح رصيد الرائد 13 نقطة في المركز الخامس عشر.