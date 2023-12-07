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ضمن منافسات الجولة الـ16

التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الشباب والاتفاق

الخميس ٧ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٧ مساءً
التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الشباب والاتفاق
المواطن - فريق التحرير

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انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الشباب والاتفاق، ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي، بالتعادل السلبي بين الفريقين.

تعادل الشباب والاتفاق

وبدأت مباراة الشباب والاتفاق المقامة على ملعب نادي الشباب في الرياض بشكل سريع، حيث ضغط الليوث بقوة بحثًا عن هز الشباك مبكرًا، وسط دفاع قوي من فارس الدهناء.

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الشباب والاتفاق
جانب من المباراة – المصدر @SPL

ومرر النجم الأرجنتيني إيفر بانيغا كرة مميزة، لعبدالله رديف، وسددها بقوة، إلا أن حارس المرمى باولو فيكتور تصدى لها، قبل أن تصطدم بالقائم وتخرج بعيدًا عند الدقيقة 21.

واستمرت المحاولات من الفريقين لتسجيل هدف، ولكن ظهر الدفاع بشكل منظم، كما أهدر اللاعبون العديد من الفرص، ليُخيم التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول من مباراة الشباب والاتفاق.

الشباب والاتفاق
نتيجة الشوط الأول – المصدر @Ettifaq

الفريقان في دوري روشن

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب المركز الـ12 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 16 نقطة، فيما يقع الاتفاق في المركز السابع برصيد 23 نقطة.

الشباب
لاعبو الشباب – المصدر @SPL

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