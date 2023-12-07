إغلاق جزئي مؤقت لطريق المدينة المنورة في جدة غدًا أكثر من 6.7 مليون منشأة صغيرة ومتوسطة بالسعودية عارف بعد ثلاثية نادي ضمك: الاتحاد بلا هوية فيليبي يربك حسابات غاياردو قبل مونديال الأندية التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الشباب والاتفاق يحظر على أي شخص غير مخول رسميًّا التدخل في أعمال طاقم قيادة الطائرة وظائف شاغرة في مستشفى الملك سلمان وظائف إدارية شاغرة لدى حلول الأولى ضمك يُصعب موقف الاتحاد قبل كأس العالم للأندية وقاء: السعودية الاستثناء الوحيد بعدم ظهور حمى الوادي منذ 23 عامًا
انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الشباب والاتفاق، ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي، بالتعادل السلبي بين الفريقين.
وبدأت مباراة الشباب والاتفاق المقامة على ملعب نادي الشباب في الرياض بشكل سريع، حيث ضغط الليوث بقوة بحثًا عن هز الشباك مبكرًا، وسط دفاع قوي من فارس الدهناء.
ومرر النجم الأرجنتيني إيفر بانيغا كرة مميزة، لعبدالله رديف، وسددها بقوة، إلا أن حارس المرمى باولو فيكتور تصدى لها، قبل أن تصطدم بالقائم وتخرج بعيدًا عند الدقيقة 21.
واستمرت المحاولات من الفريقين لتسجيل هدف، ولكن ظهر الدفاع بشكل منظم، كما أهدر اللاعبون العديد من الفرص، ليُخيم التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول من مباراة الشباب والاتفاق.
وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب المركز الـ12 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 16 نقطة، فيما يقع الاتفاق في المركز السابع برصيد 23 نقطة.