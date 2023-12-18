نجم مانشستر سيتي يُلمح لموافقته على الانضمام لـ الهلال التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من مباراة الأهلي المصري وفلوميننسي هاوي تختتم فعالياتها وتعرّف زوار بوليفارد رياض سيتي بتطبيقها الجديد ناقد يهاجم كريم بنزيما : وش استفدنا منك في الاتحاد درجة الاجتياز المطلوبة في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين عبدالعزيز التركي يحتفل بزواجه من كريمة ماجد السند 5 قطاعات مستهدفة في عسير ضمن دعم ريف أكثر من 12 برجًا سكنيًّا تبنى حاليًّا في مشعر منى لقطات من تتويج الفائزين ببطولة العلا الدولية لالتقاط الأوتاد تشكيل الأهلي المصري لمواجهة فلوميننسي
حسم التعادل السلبي، الشوط الأول من مباراة الأهلي المصري وفلوميننسي البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية.
الفريق البرازيلي سنحت له فرصتان، ولكنهما جاءتا في العارضة، كما ظهر المارد الأحمر في أكثر من مناسبة وأهدر 3 فرص محققة بواقع فرصتين من الجنوب إفريقي بيرسي تاو، وفرصة من حسين الشحات.
وتُقام المباراة بين الفريقين على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.