التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من مباراة الأهلي المصري وفلوميننسي

حسم التعادل السلبي، الشوط الأول من مباراة الأهلي المصري وفلوميننسي البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

الفريق البرازيلي سنحت له فرصتان، ولكنهما جاءتا في العارضة، كما ظهر المارد الأحمر في أكثر من مناسبة وأهدر 3 فرص محققة بواقع فرصتين من الجنوب إفريقي بيرسي تاو، وفرصة من حسين الشحات.

وتُقام المباراة بين الفريقين على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.