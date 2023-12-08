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ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات في أبطال إفريقيا

التعادل السلبي يورط الأهلي ضد بلوزداد

الجمعة ٨ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٥ مساءً
التعادل السلبي يورط الأهلي ضد بلوزداد
المواطن - فريق التحرير

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انتهت مباراة الأهلي ضد بلوزداد الجزائري بالتعادل السلبي مساء اليوم، وذلك ضمن مواجهات الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي ضد بلوزداد

وأهدر فريق الأهلي عددًا كبيرًا من الفرص الهجومية والأهداف المحققة في الشوط الأول، واستمر الحال كما هو في الشوط الثاني.

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وبعد التعادل السلبي، أصبح رصيد الأهلي 5 نقاط في صدارة المجموعة الرابعة، بينما أصبح رصيد شباب بلوزداد الجزائري 4 نقاط في المركز الثالث.

الأهلي ضد بلوزداد - بيرسي تاو

وكان فريق ميدياما الغاني تعادل مع نادي يانج أفريكانز التنزاني بهدف لكل فريق، حيث أُقيمت المباراة في نفس توقيت مباراة الأهلي وبلوزداد.

وتُختتم مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا غدًا السبت، بإقامة 4 مباريات.

في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت السعودية، ستُقام مباراة جوانينج جالاكسي البوتسواني ضد أسيك الإيفواري.

علي معلول - الأهلي وبلوزداد

وفي تمام السابعة مساءً بتوقيت السعودية، ستُقام مباراة نواذيبو الموريتاني ضد مازيمبي الكونغولي، بينما في العاشرة مساءً تُقام مباراتا “الترجي التونسي ضد بيترو أتلتيكو الأنجولي” و”الوداد الرياضي المغربي ضد سيمبا التنزاني”.

الأهلي ضد بلوزداد - محمد هاني

 

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