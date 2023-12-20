التعادل يحسم مباراة الهلال السوداني والنجم الساحلي التونسي

نجح الفريق الكروي الأول بنادي النجم الساحلي التونسي، من خطف نقطة التعادل أمام نادي الهلال السوداني بنتيجة 1- 1، وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

الهلال السوداني ضد النجم

نادي الهلال كان افتتح التسجيل عبر اللاعب بابي عبدو ندياي في الدقيقة الـ45 من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، سجل فريق النجم الساحلي هدف التعادل عبر اللاعب صلاح برهومي في الدقيقة الـ92.

وبعد المباراة، أصبح رصيد الهلال 4 نقاط في المركز الرابع والأخير في المجموعة الثالثة، بينما أصبح رصيد النجم الساحلي 4 نقاط في المركز الثالث.