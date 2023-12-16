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في الجولة الـ 17 من الدوري الإنجليزي

التعادل يحسم مباراة مان سيتي ضد كريستال بالاس

السبت ١٦ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٦ مساءً
التعادل يحسم مباراة مان سيتي ضد كريستال بالاس
المواطن - فريق التحرير

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انتهت مباراة مان سيتي ضد كريستال بالاس مساء اليوم، بالتعادل بنتيجة 2-2 وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 17 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

مان سيتي ضد كريستال بالاس

وتقدم مانشستر سيتي بالهدف الأول عبر اللاعب جاك جريليش في الدقيقة الـ 24.

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وفي الشوط الثاني سجل ريكو لويس الهدف الثاني لمانشستر سيتي بالدقيقة الـ55.

وفي ظل اعتقاد الجميع أن مانشستر سيتي في طريقه لتحقيق الفوز، نجح فريق كريستال بالاس في إحراز هدفين عبر كل من جون ماتيتا وميكايل أوليس في الدقيقتين الـ 77 والـ93.

وبعد المباراة، أصبح رصيد مانشستر سيتي 34 نقطة في المركز الرابع في الدوري الإنجليزي، بينما أصبح رصيد كريستال بالاس 17 نقطة في المركز الخامس عشر.

مان سيتي ضد كريستال بالاس

مباريات الجولة الـ 17

وكانت مباريات الجولة الـ 17 من الدوري الإنجليزي انطلقت بداية من أمس الجمعة، بفوز توتنهام هوتسبير على فريق نوتنجهام فورست بنتيجة 2-0.

وفي اليوم، فاز تشيلسي على شيفيلد يونايتد بنتيجة 2-0، وتعادل مانشستر سيتي مع كريستال بالاس بنتيجة 2-2، وفاز نيوكاسل يونايتد على فولهام بثلاثية دون رد، وتم تأجيل مباراة بورنموث ضد لوتون تاون بينما تقام حاليًا مباراة إيفرتون وبيرنلي.

مان سيتي ضد كريستال بالاس

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