التعاون يتجاوز حاجز الـ500 نقطة بدوري المحترفين

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في تحقيق رقم مميز في مسيرته بالدوري السعودي للمحترفين، بعد تجاوزه لعقبة الفيحاء.

الفوز ضد الفيحاء

ولعب التعاون ضد الفيحاء بالأمس على ملعب الأول في بريدة، ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي، وتمكن سكري القصيم من الفوز بأربعة أهداف مقابل هدف.

التعاون يخطى الـ500 نقطة

وكسر سكري القصيم حاجز الـ500 نقطة، ليكون سابع نادٍ يُحقق هذا الإنجاز في تاريخ بطولة الدوري السعودي للمحترفين منذ موسم 2008\ 2009، بواقع 269 نقطة في الدور الأول، و232 نقطة في الدور الثاني.

وحصد الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون 293 نقطة داخل ملعبه، فيما حقق 208 نقاط خارج أرضه، ويُعد الرائد أكثر نادي جمعًا للنقاط أمامه بـ45 نقطة، يليه الشباب برصيد 40 نقطة، ثم الفيصلي بـ36 نقطة.

ويُعد موسم 2018\ 2019، هو أكثر مواسم سكري القصيم تحقيقًا للنقاط في الدوري السعودي للمحترفين برصيد 56 نقطة، يليه الموسم الماضي، عندما نجح في حصد 55 نقطة، ثم موسم 2020\ 2021 برصيد 47 نقطة.