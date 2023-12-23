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خلال مواجهة الفتح اليوم

التعاون يستهدف الفوز الرابع تواليًا

السبت ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٠٨ مساءً
التعاون يستهدف الفوز الرابع تواليًا
المواطن - فريق التحرير

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يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون لمواصلة تألقه في دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز في مباراة اليوم أمام الفتح.

مباراة التعاون ضد الفتح

ومن المقرر أن تُقام مباراة التعاون ضد الفتح، عند الساعة السادسة مساء اليوم السبت، على ملعب سكري القصيم في بريدة، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ18 من دوري روشن السعودي.

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مباراة التعاون ضد الفتح
موعد المباراة – المصدر @AltaawounFC

وقبل مباراة اليوم، يتواجد سكري القصيم في المركز الرابع بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 34 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح في المركز السابع برصيد 25 نقطة.

الفتح
لاعبو الفريق – المصدر @SPL

شاموسكا يسعى لتحقيق الفوز

ويتطلع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون بقيادة مدربه البرازيلي بريكيلس شاموسكا، لمواصلة انتصاراته وتحقيق الفوز الرابع على التوالي، والحفاظ على ترتيب في جدول ترتيب دوري روشن السعودي.

وخسر سكري القصيم ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرياض في الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي بنتيجة 2\1، قبل أن ينتفض بـ3 انتصاراته متتالية على حساب الشباب 2\1، الفيحاء 4\1 والاتفاق 2\0.

نادي التعاون
لاعبو الفريق – المصدر spl

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