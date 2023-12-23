التعاون يستهدف الفوز الرابع تواليًا

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون لمواصلة تألقه في دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز في مباراة اليوم أمام الفتح.

مباراة التعاون ضد الفتح

ومن المقرر أن تُقام مباراة التعاون ضد الفتح، عند الساعة السادسة مساء اليوم السبت، على ملعب سكري القصيم في بريدة، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ18 من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يتواجد سكري القصيم في المركز الرابع بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 34 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح في المركز السابع برصيد 25 نقطة.

شاموسكا يسعى لتحقيق الفوز

ويتطلع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون بقيادة مدربه البرازيلي بريكيلس شاموسكا، لمواصلة انتصاراته وتحقيق الفوز الرابع على التوالي، والحفاظ على ترتيب في جدول ترتيب دوري روشن السعودي.

وخسر سكري القصيم ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرياض في الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي بنتيجة 2\1، قبل أن ينتفض بـ3 انتصاراته متتالية على حساب الشباب 2\1، الفيحاء 4\1 والاتفاق 2\0.