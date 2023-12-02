التعاون يستهدف فوزًا غائبًا من 5 مباريات

يتطلع التعاون بقيادة المدير الفني البرازيلي بريكليس شاموسكا، لاستعادة توازنه في دوري روشن السعودي، وتجاوز عقبة الشباب اليوم.

مباراة الشباب ضد التعاون

ومن المقرر أن تُقام مباراة الشباب ضد التعاون على ملعب الأول في الرياض، عند الساعة التاسعة مساء اليوم السبت، في الجولة الـ15 “جولة الرياض إكسبو 2030” من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في المركز الـ11 بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 16 نقطة، فيما يقع سكري القصيم في المركز الخامس برصيد 25 نقطة.

استعادة نغمة الانتصارات

ويُطارد الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون انتصارًا غائبًا منذ الجولة التاسعة، عندما فاز على الطائي بثلاثية دون رد، ثم دخل في دوامة خسائر وتعادلات؛ أبعدته عن المربع الذهبي، رغم انطلاقته القوية هذا الموسم.

ويطمح سكري القصيم في استعادة نغمة الانتصارات الغائبة عنه في دوري روشن السعودي، واستغلال ظروف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، ومعاناته من تراجع الأداء والنتائج خلال الفترة الأخيرة.