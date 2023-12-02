التعاون يستهدف فوزًا غائبًا من 5 مباريات

ضبط 17976 مخالفاً بينهم 7 متورطين في جرائم موجبة للتوقيف الهلال بطل الشتاء للمرة السادسة الفتح يبحث عن الفوز الأول ضد الطائي الاتفاق يتسلح بسجل مميز خارج ملعبه لتخطي الأخدود الرائد يسعى لتصحيح المسار مكة المكرمة تسجل أعلى حرارة بـ34 درجة.. والسودة الأدنى الملك سلمان يتلقى تعازي القيادة الكويتية في وفاة الأمير ممدوح بن عبدالعزيز معاناة كريستيانو رونالدو مستمرة ضد الهلال الهلال يتفوق على النصر في 2023 ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 218 ريالاً للجرام
يتطلع التعاون بقيادة المدير الفني البرازيلي بريكليس شاموسكا، لاستعادة توازنه في دوري روشن السعودي، وتجاوز عقبة الشباب اليوم.
ومن المقرر أن تُقام مباراة الشباب ضد التعاون على ملعب الأول في الرياض، عند الساعة التاسعة مساء اليوم السبت، في الجولة الـ15 “جولة الرياض إكسبو 2030” من دوري روشن السعودي.
وقبل مباراة اليوم، يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في المركز الـ11 بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 16 نقطة، فيما يقع سكري القصيم في المركز الخامس برصيد 25 نقطة.
ويُطارد الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون انتصارًا غائبًا منذ الجولة التاسعة، عندما فاز على الطائي بثلاثية دون رد، ثم دخل في دوامة خسائر وتعادلات؛ أبعدته عن المربع الذهبي، رغم انطلاقته القوية هذا الموسم.
ويطمح سكري القصيم في استعادة نغمة الانتصارات الغائبة عنه في دوري روشن السعودي، واستغلال ظروف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، ومعاناته من تراجع الأداء والنتائج خلال الفترة الأخيرة.