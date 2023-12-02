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خلال مواجهة الشباب اليوم

التعاون يستهدف فوزًا غائبًا من 5 مباريات

السبت ٢ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٦ مساءً
التعاون يستهدف فوزًا غائبًا من 5 مباريات
المواطن - فريق التحرير

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يتطلع التعاون بقيادة المدير الفني البرازيلي بريكليس شاموسكا، لاستعادة توازنه في دوري روشن السعودي، وتجاوز عقبة الشباب اليوم.

مباراة الشباب ضد التعاون

ومن المقرر أن تُقام مباراة الشباب ضد التعاون على ملعب الأول في الرياض، عند الساعة التاسعة مساء اليوم السبت، في الجولة الـ15 “جولة الرياض إكسبو 2030” من دوري روشن السعودي.

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وقبل مباراة اليوم، يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في المركز الـ11 بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 16 نقطة، فيما يقع سكري القصيم في المركز الخامس برصيد 25 نقطة.

الشباب
لاعبو الشباب – المصدر @AlShababSaudiFC

استعادة نغمة الانتصارات

ويُطارد الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون انتصارًا غائبًا منذ الجولة التاسعة، عندما فاز على الطائي بثلاثية دون رد، ثم دخل في دوامة خسائر وتعادلات؛ أبعدته عن المربع الذهبي، رغم انطلاقته القوية هذا الموسم.

نادي التعاون
لاعبو الفريق – المصدر spl

ويطمح سكري القصيم في استعادة نغمة الانتصارات الغائبة عنه في دوري روشن السعودي، واستغلال ظروف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، ومعاناته من تراجع الأداء والنتائج خلال الفترة الأخيرة.

التعاون
لاعبو الفريق – المصدر @AltaawounFC

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