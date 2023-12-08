التعاون يسعى لمواصلة تفوقه ضد الفيحاء

يتطلع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون لمواصلة تألقه أمام الفيحاء في دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز خلال مباراة اليوم.

مواجهات التعاون ضد الفيحاء

ومن المقرر أن يلعب التعاون ضد الفيحاء، عند الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة، على ملعب الأول في بريدة، وذلك في إطار ضمن الجولة السادسة عشرة من دوري روشن السعودي.

وتُعد مباراة التعاون ضد الفيحاء اليوم هي الـ11 بينهما ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، ونجح سكري القصيم في الفوز 4 مرات، مقابل انتصار وحيد للفريق الفيحاوي، وخيم التعادل على نتيجة 5 لقاءات.

ويسعى سكري القصيم لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، وتحقيق الفوز الثاني على التوالي، فيما يدخل الفيحاء مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة، بعدما صعد إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، في مشاركته الأولى بالبطولة القارية.

الفريقان بدوري روشن

وقبل مباراة اليوم، يحتل سكري القصيم المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 28 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء في المركز التاسع بـ19 نقطة.