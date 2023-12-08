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ضمن منافسات دوري روشن

التعاون يسعى لمواصلة تفوقه ضد الفيحاء

الجمعة ٨ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:١٠ مساءً
التعاون يسعى لمواصلة تفوقه ضد الفيحاء
المواطن - فريق التحرير

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يتطلع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون لمواصلة تألقه أمام الفيحاء في دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز خلال مباراة اليوم.

مواجهات التعاون ضد الفيحاء

ومن المقرر أن يلعب التعاون ضد الفيحاء، عند الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة، على ملعب الأول في بريدة، وذلك في إطار ضمن الجولة السادسة عشرة من دوري روشن السعودي.

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نادي التعاون
لاعبو الفريق – المصدر spl

وتُعد مباراة التعاون ضد الفيحاء اليوم هي الـ11 بينهما ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، ونجح سكري القصيم في الفوز 4 مرات، مقابل انتصار وحيد للفريق الفيحاوي، وخيم التعادل على نتيجة 5 لقاءات.

ويسعى سكري القصيم لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، وتحقيق الفوز الثاني على التوالي، فيما يدخل الفيحاء مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة، بعدما صعد إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، في مشاركته الأولى بالبطولة القارية.

التعاون ضد الفيحاء
جانب من مباراة سابقة – المصدر spl

الفريقان بدوري روشن

وقبل مباراة اليوم، يحتل سكري القصيم المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 28 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء في المركز التاسع بـ19 نقطة.

الفيحاء
لاعبو الفيحاء – المصدر @Alfaihaclub

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