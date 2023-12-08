التعاون يصعد للمركز الثالث برباعية في الفيحاء

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حقق الفريق الكروي الأول بنادي التعاون، فوزًا كبيرًا على ضيفه الفيحاء بنتيجة 4- 1، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ16 من بطولة دوري روشن.
وتقدم الفيحاء بالهدف الأول عبر اللاعب فاشيون ساكالا، ثم سجل سكري القصيم هدفين في الدقيقتين الـ 15 والـ40 عبر كل من ماتيوس دوس سانتوس وأشرف المهديوي.
وفي الشوط الثاني، سجل سكري القصيم هدفين في الدقيقتين الـ، 62 والـ84 عبر كل من موسى بارو وعبدالفتاح آدم.
وبعد المباراة، صعد سكري القصيم من المركز الخامس للمركز الثالث، ليُصبح رصيده 31 نقطة، بينما تجمد رصيد الفيحاء عند 19 نقطة في المركز التاسع.
هدددددف!⚽
كاسترو يسجل التعادل لـ التعاون⚽️🔥
#دوري_روشن_السعودي
#التعاون_الفيحاء | #SSC pic.twitter.com/wTz3qLVlaY
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 8, 2023
هدددددف!⚽
اشرف المهديوي يضيف الهدف الثاني للتعاون من علامة الجزاء⚽️🔥
#دوري_روشن_السعودي
#التعاون_الفيحاء | #SSC pic.twitter.com/tX16FKR6gV
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 8, 2023
هدددددف!⚽
موسى بارو يعزز تقدم التعاون بهدف ثالث⚽️🔥
#دوري_روشن_السعودي
#التعاون_الفيحاء | #SSC pic.twitter.com/Kje4oKGkS4
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 8, 2023
هدددددف!⚽
عبدالفتاح آدم يسجل الرابع للتعاون⚽️🔥
التعاون 4 × 1 الفيحاء
#دوري_روشن_السعودي
#التعاون_الفيحاء | #SSC pic.twitter.com/b4DxSlo16W
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 8, 2023