التعاون يصعد للمركز الثالث برباعية في الفيحاء

حقق الفريق الكروي الأول بنادي التعاون، فوزًا كبيرًا على ضيفه الفيحاء بنتيجة 4- 1، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ16 من بطولة دوري روشن.

وتقدم الفيحاء بالهدف الأول عبر اللاعب فاشيون ساكالا، ثم سجل سكري القصيم هدفين في الدقيقتين الـ 15 والـ40 عبر كل من ماتيوس دوس سانتوس وأشرف المهديوي.

وفي الشوط الثاني، سجل سكري القصيم هدفين في الدقيقتين الـ، 62 والـ84 عبر كل من موسى بارو وعبدالفتاح آدم.

وبعد المباراة، صعد سكري القصيم من المركز الخامس للمركز الثالث، ليُصبح رصيده 31 نقطة، بينما تجمد رصيد الفيحاء عند 19 نقطة في المركز التاسع.