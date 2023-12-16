أمير الرياض يحضر أولى السباقات الكبرى على كأسي ولي العهد للخيل ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد ختام مباراتي السبت التعاون يهزم الاتفاق بثنائية نظيفة سر مقولة البرد سبب كل علة وظائف شاغرة في فروع شركة EY الإسماعيلي يسقط أمام إنبي في الدوري المصري دواء الكيتامين المضاد للاكتئاب قد يؤدي للوفاة أحيانًا الملك سلمان يوجه بإقامة صلاة الغائب على أمير الكويت بالحرمين الشريفين وظائف شاغرة بشركة غازكو في 4 مدن نيوكاسل يُداوي جراحه الأوروبية بثلاثية في فولهام
حقق الفريق الكروي الأول بنادي التعاون فوزًا ثمينًا على حساب الاتفاق بنتيجة هدفين دون رد، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 17 من بطولة دوري روشن.
وسجل اللاعب أشرف المهديوي الهدف الأول لسكري القصيم في الدقيقة الـ 42، ثم سجل اللاعب ماتيوس دوس سانتوس الهدف الثاني لسكري القصيم في الدقيقة الـ 64.
وبعد الفوز، أصبح رصيد التعاون 34 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد الاتفاق عند 24 نقطة في المركز الثامن.
وكانت مباريات الجولة الـ 17 من بطولة دوري روشن انطلقت بداية من أول أمس الخميس، بتعادل أبها والحزم بهدف لكل فريق، وفاز الأخدود على الطائي بهدف دون رد، وفاز الأهلي على الفيحاء برباعية دون رد.
وفي مباريات أمس، فاز الهلال على الوحدة بنتيجة 2-0، وفاز ضمك على الرائد بهدف دون رد، وتعادل الفتح مع الشباب بهدف لكل فريق.
وفي مواجهتي اليوم، فاز الخليج على الرياض بهدف دون رد، وفاز التعاون على الاتفاق بثنائية دون رد.
هدددددف!⚽
أشرف المهديوي يسجل الهدف الأول للتعاون من علامة الجزاء⚽️🔥#دوري_روشن_السعودي#الاتفاق_التعاون | #SSC pic.twitter.com/ol7BvT61Z2
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 16, 2023
هدددددف!⚽
كاسترو يضيف الهدف الثاني لـ التعاون⚽️🔥#دوري_روشن_السعودي#الاتفاق_التعاون | #SSC pic.twitter.com/p0Ee1M1Icw
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 16, 2023