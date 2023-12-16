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في الجولة الـ 17 من دوري روشن

التعاون يهزم الاتفاق بثنائية نظيفة

السبت ١٦ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢١ مساءً
التعاون يهزم الاتفاق بثنائية نظيفة
المواطن - فريق التحرير

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حقق الفريق الكروي الأول بنادي التعاون فوزًا ثمينًا على حساب الاتفاق بنتيجة هدفين دون رد، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 17 من بطولة دوري روشن.

التعاون ضد الاتفاق 

وسجل اللاعب أشرف المهديوي الهدف الأول لسكري القصيم في الدقيقة الـ 42، ثم سجل اللاعب ماتيوس دوس سانتوس الهدف الثاني لسكري القصيم في الدقيقة الـ 64.

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وبعد الفوز، أصبح رصيد التعاون 34 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد الاتفاق عند 24 نقطة في المركز الثامن.

التعاون ضد الاتفاق

وكانت مباريات الجولة الـ 17 من بطولة دوري روشن انطلقت بداية من أول أمس الخميس، بتعادل أبها والحزم بهدف لكل فريق، وفاز الأخدود على الطائي بهدف دون رد، وفاز الأهلي على الفيحاء برباعية دون رد.

وفي مباريات أمس، فاز الهلال على الوحدة بنتيجة 2-0، وفاز ضمك على الرائد بهدف دون رد، وتعادل الفتح مع الشباب بهدف لكل فريق.

وفي مواجهتي اليوم، فاز الخليج على الرياض بهدف دون رد، وفاز التعاون على الاتفاق بثنائية دون رد.

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