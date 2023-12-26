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بناءً على التنبيهات والتقارير الواردة من الأرصاد

التعليم عن بُعد غدًا في مدارس المدينة المنورة ووادي الفرع وبدر

الثلاثاء ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٩ مساءً
التعليم عن بُعد غدًا في مدارس المدينة المنورة ووادي الفرع وبدر
المواطن - فريق التحرير

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أعلن تعليم منطقة المدينة المنورة أنه بناءً على التنبيهات والتقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع، فقد تقرر أن تكون الدراسة عن بعد ليوم غدٍ الأربعاء 14/ 6/ 1445هـ، وذلك عبر منصة مدرستي في جميع مدارس المدينة المنورة ومكتبي تعليم محافظة وادي الفرع- ومحافظة بدر.

تقلبات جوية

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقرير له يوم أمس أن تشهد معظم مناطق المملكة تقلبات جوية بدءًا من اليوم الثلاثاء، وتستمر حتى يوم السبت القادم.

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ونبه المركز من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح هابطة نشطة السرعة تصل سرعتها إلى أكثر من 60 كم/ ساعة، مثيرة للأتربة والغبار وتؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد وارتفاع الأمواج على السواحل، وذلك على منطقة مكة المكرمة (العاصمة المقدسة، الطائف، جدة، الليث، بحرة، الجموم، الكامل، أضم، العرضيات، ميسان، خليص) اعتبارًا من مساء اليوم وحتى يوم الخميس، وتزداد شدتها يومي الأربعاء والخميس، في حين تتأثر محافظات المنطقة (تربة، المويه، الخرمة، رنية، القنفذة) من يوم الأربعاء حتى الجمعة بهطول أمطار متوسطة.

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