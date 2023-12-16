التليفزيون السعودي يقطع برامجه ويبث آيات من القرآن الكريم

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قطع التليفزيون السعودي ظهر اليوم، بث برامجه وقام ببث آيات من القرآن الكريم بعد إعلان وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.
وكان الديوان الأميري في الكويت، قد أعلن صباح اليوم السبت، وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.
وقال وزير شؤون الديوان الأميري، في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية “كونا”: “ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم السبت”.