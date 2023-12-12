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عبر معرض بعنوان موطن أفكاري

الثقافة تحتفي بمسيرة خالد الفيصل

الثلاثاء ١٢ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١١ صباحاً
الثقافة تحتفي بمسيرة خالد الفيصل
المواطن - فريق التحرير

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تقيم وزارة الثقافة ممثلة في هيئة الفنون البصرية معرضاً استثنائياً تحت عنوان معرض “موطن أفكاري” لتسليط الضوء على القيمة الفنية والأدبية الكبيرة لمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، خلال الفترة من 23 ديسمبر إلى 3 يناير المقبل في قصر حطين بمدينة الرياض.

معرض موطن أفكاري

ويعكس معرض “موطن أفكاري” التزام الهيئة بتقديم منصةٍ تحتفي بالأعمال الفنية والأدبية للأمير خالد الفيصل.
وسوف يسلط المعرض الضوء على المسيرة العريقة لسموه في عالم الثقافة والأدب، وتوثيق تأثير الفن والشعر على المجتمع المحلي والعالمي، منوهة إلى أنه من المتوقع أن يكون المعرض وجهة جاذبة لعشاق الثقافة والفنون من المملكة ومن خارجها، لما يقدمه من فرصة مميزة في استكشاف إرث الأمير خالد الفيصل، والتعرّف على مساهماته الإبداعية في عالم الفن والأدب”.

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مسيرة خالد الفيصل

وسوف يكون معرض “موطن أفكاري” مكاناً فريداً يستكشف الجوانب المتعددة للأمير خالد الفيصل كشاعرٍ، وفنانٍ، تقلّد مناصب متعددة على مدى عقودٍ طويلة؛ ليأخذ زوّاره في رحلة ثقافية ثريّة تُعرّفهم بالجانب الثقافي والأدبي لسموه عبر عرض مجموعة من أشعاره، وفنونه التشكيلية، وتوثّق مسيرته العملية ليُبرز دوره في خدمة المجتمع، وتطوير المجالات الثقافية والفنية.

خالد الفيصل

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