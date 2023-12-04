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نفذت حلول التنقل المتقدمة عبر وسائل النقل

الجاسر: السعودية من أولى الدول المشاركة في موازنة الكربون وخفضه

الإثنين ٤ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٣ مساءً
الجاسر: السعودية من أولى الدول المشاركة في موازنة الكربون وخفضه
المواطن - فريق التحرير

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أكد وزير النقل والخدمات اللوجستية، المهندس صالح بن ناصر الجاسر، أن قطاع النقل والخدمات اللوجستية يلعب دورًا حيويًّا في تعزيز التقدم الاقتصادي والاجتماعي، فهو يربط الأسواق ويسهم في تسهيل حركة السلع والأشخاص.

جاء ذلك خلال مشاركته في منتدى مبادرة السعودية الخضراء 2023، المنعقد على أرض مدينة إكسبو دبي تحت شعار من الطموح إلى العمل، بالتوازي مع انعقاد مؤتمر كوب 28.

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قطاع النقل

وأضاف الجاسر أن قطاع النقل في المملكة يُعد ثاني أكبر مصدر لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، حيث تشكل 19% وهي نسبة تعادل دول العشرين الكبرى، مبينًا أن مبادرة السعودية الخضراء التي يرعاها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تُظهر هذا الالتزام وتضع الاستدامة في صميم أنشطتها للمساهمة في هذا الهدف الوطني.

وتابع أن الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وضعت هدفًا طموحًا لتقليل نسبة الانبعاثات إلى 18% من انبعاثات الفرد التراكمية حتى عام 2030 مقارنة بالقاعدة المستخدمة لعام 2019.

دور محوري

كما أكد أن دور الوزارة محوري في تيسير هذا التحول نحو تكنولوجيات فعالة من حيث التكلفة والبيئة، وتتضمن الإستراتيجية تنفيذ أطر تنظيمية وتمكين اعتماد مركبات منخفضة الكربون، موضحًا أن المملكة تتبنى نهج التغيير والتحسين لخفض الكربون من القطاع.

ولفت الجاسر إلى أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات في هذا الصدد، ومنها وضع أهداف لزيادة الاعتماد على النقل الجماعي، مع التغيير إلى أنماط تنقل أقل إنتاجًا للكربون، وكذلك تحسين كفاءة الطاقة والكربون في المركبات.

وشدد الجاسر على أن السعودية من الدول الأولى التي شاركت في موازنة الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي، كما أنها نفذت حلول التنقل المتقدمة عبر وسائل النقل المختلفة.

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