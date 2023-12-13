الجالي: الإسكان والبلديات قطاعات مهمة وحيوية تمس حياة المواطنين

رفع أمين منطقة عسير المهندس عبدالله بن مهدي الجالي أسمى آيات الشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – على الثقة الملكية الكريمة بتعيينه أميناً لمنطقة عسير بالمرتبة الممتازة، راجياً من الله أن يوفقه وزملاءه في أمانة منطقة عسير لتنفيذ أوامر وتوجيهات القيادة الرشيدة، لإنجاح الخطط والأهداف الرامية إلى تنمية الوطن ورفاهية المواطن في جميع مناطق المملكة وفق رؤية 2030.

كما قدّم الجالي شكره لسمو أمير منطقة عسير صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود رئيس هيئة تطوير المنطقة، ولمعالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، على دعمهم وتوجيههم المستمر.

وأوضح أن قطاعي الإسكان والبلديات من القطاعات المهمة والحيوية التي تمس حياة المواطنين، وأولت رؤية المملكة 2030 اهتماماً كبيراً بهما ضمن برامجها، لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين كافة في هذا الوطن المعطاء، مشدداً على مواصلة الجهد والعمل خلال الفترة المقبلة لتحقيق المزيد من المنجزات الوطنية بما يصبّ في خدمة الوطن والمواطن.