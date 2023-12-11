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تجاهل الحق الفلسطيني المشروع في الاستقلال الوطني والحرية والكرامة

الجامعة العربية: العدوان السافر على غزة أظهر انحياز الإعلام الغربي

الإثنين ١١ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٨ صباحاً
الجامعة العربية: العدوان السافر على غزة أظهر انحياز الإعلام الغربي
المواطن - فريق التحرير

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أكدت جامعة الدول العربية، اليوم الاثنين، أن العدوان على قطاع غزة أظهر انحياز مكونات من الإعلام الغربي باللجوء إلى ترديد السردية الإسرائيلية القائمة على الدفاع عن النفس.

الحق الفلسطيني المشروع

وأضافت الجامعة، أن الإعلام الغربي تجاهل الحق الفلسطيني المشروع في الاستقلال الوطني والحرية والكرامة في الوقت الذي شاهد فيه الجميع بشاعة مظاهر تدمير المنشآت والمرافق واستهداف المدنيين بمن فيهم الصحفيون.

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ملتقى التعاون العربي الصيني

جاء ذلك في كلمة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة العربية السفير أحمد رشيد خطابي، اليوم، في “ملتقى التعاون العربي الصيني في مجال الإذاعة والتلفزيون في نسخته السادسة” بمدينة هانغتشو الصينية.

وأعد الملتقى منصة رفيعة للحوار وتبادل الخبرات والمهارات بين مسؤولي وصناع الإعلام المرئي والمسموع كل عامين بهدف تعزيز علاقات هذه الشراكة الراسخة ومواكبة متطلبات التطور التقني في الحقل الإعلامي.

 

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