تقاسم الأسواق أشهر عمليات التواطؤ في الممارسات الحكومية الجبير: أتمنى لو كان عمري 10 سنوات حتى أرى السعودية بعد 50 سنة كيف تعامل العرب مع المربعانية قديمًا وحديثًا؟ عمومية ترميم تعقد اجتماعها السابع بحضور الأعضاء 5 أشواط للمُلاك السعوديين في سابع أيام مهرجان الصقور أعراض جانبية خطيرة لـ مضادات حيوية قد تؤدي إلى الوفاة زوكربيرغ يبيع أسهمًا في ميتا مصير الأموال غير المتعرف على ملاكها بهيئة السوق المالية تراجع أسعار النفط وسط حالة من الحذر بالأسواق ثنائية تُهدي فوزًا ثمينًا لـ الاتحاد ضد سباهان
قال وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير: إنه يتمنى لو كان عمره 10 سنوات حتى يرى السعودية بعد 50 سنة كيف ستكون.
وتابع الجبير في كلمة له نشرتها العربية، أن المستقبل واعد والمملكة بقيادتها الحكيمة طرحت رؤية طموحة وليس لديه شك في أن المملكة ستكون من الدول الفريدة ولها بصمتها على المجتمع الدولي في كل المجالات سواء المناخ أو الاقتصاد أو حل الصراعات وذلك بحكم القيادة الرشيدة.
وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير: أتمنى لو كان عمري 10 سنوات حتى أرى #السعودية بعد 50 سنة pic.twitter.com/wztfXEoLUR
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) December 4, 2023