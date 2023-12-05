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المملكة ستكون من الدول الفريدة ولها بصمتها العالمية

الجبير: أتمنى لو كان عمري 10 سنوات حتى أرى السعودية بعد 50 سنة

الثلاثاء ٥ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٨ صباحاً
الجبير: أتمنى لو كان عمري 10 سنوات حتى أرى السعودية بعد 50 سنة
المواطن - فريق التحرير

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قال وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير: إنه يتمنى لو كان عمره 10 سنوات حتى يرى السعودية بعد 50 سنة كيف ستكون.

المستقبل واعد

وتابع الجبير في كلمة له نشرتها العربية، أن المستقبل واعد والمملكة بقيادتها الحكيمة طرحت رؤية طموحة وليس لديه شك في أن المملكة ستكون من الدول الفريدة ولها بصمتها على المجتمع الدولي في كل المجالات سواء المناخ أو الاقتصاد أو حل الصراعات وذلك بحكم القيادة الرشيدة.

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