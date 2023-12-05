الجدعان يتحدث عن ميزانية 2024 غدًا في المؤتمر الصحفي الحكومي

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يعقد مساء غدٍ الأربعاء المؤتمر الصحفي الحكومي، بمشاركة وزير المالية محمد الجدعان، الذي يتطرق خلاله للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024، وأرقام ومؤشرات مضامين إعلان الميزانية.
كما يجيب وزير المالية عن أسئلة الصحفيين خلال المؤتمر، الذي ينقل عبر القنوات السعودية على الهواء مباشرة.