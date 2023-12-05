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يستعرض أرقام ومؤشرات مضامين إعلان الميزانية

الجدعان يتحدث عن ميزانية 2024 غدًا في المؤتمر الصحفي الحكومي

الثلاثاء ٥ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٧ مساءً
الجدعان يتحدث عن ميزانية 2024 غدًا في المؤتمر الصحفي الحكومي
المواطن - فريق التحرير

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يعقد مساء غدٍ الأربعاء المؤتمر الصحفي الحكومي، بمشاركة وزير المالية محمد الجدعان، الذي يتطرق خلاله للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024، وأرقام ومؤشرات مضامين إعلان الميزانية.

أسئلة الصحفيين

كما يجيب وزير المالية عن أسئلة الصحفيين خلال المؤتمر، الذي ينقل عبر القنوات السعودية على الهواء مباشرة.

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