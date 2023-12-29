الجريس يُدير ودية الإمارات ضد قيرغيزستان

أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن إسناد إدارة مباراة الأبيض الودية ضد قيرغيزستان، لطاقم تحكيم سعودي بقيادة سامي الجريس.

سامي الجريس يُدير المباراة

وسيلعب منتخب الإمارات الأول لكرة القدم ضد قيرغيزستان وديًا، عند الساعة 7:15 مساء يوم غد السبت، على استاد محمد بن زايد في العاصمة أبو ظبي.

ومن المقرر أن يتولى سامي الجريس مسؤولية إدارة المباراة الودية الدولية، وسيكون عمر الجمل مساعدًا أول، سعد السبيعي مساعدًا ثانيًا، وعبدالله الشهري حكمًا رابعًا.

الإمارات ضد قيرغيزستان

وتُعد مباراة الإمارات ضد قيرغيزستان، هي الودية الأولى للأبيض بقيادة المدير الفني البرتغالي باولو بينتو خلال معسكره الحالي، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس آسيا التي ستنطلق الشهر المقبل في قطر.

وتشهد ودية اليوم مشاركة جميع لاعبي الأبيض؛ باستثناء نجوم الأهلي والشارقة، بسبب خوضهم لمواجهة كأس السوبر، مساء اليوم، على أن يشاركوا في الودية الثانية أمام منتخب عمان، يوم 6 يناير المقبل.