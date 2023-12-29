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استعدادًا للمشاركة في كأس آسيا

الجريس يُدير ودية الإمارات ضد قيرغيزستان

الجمعة ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢٩ مساءً
الجريس يُدير ودية الإمارات ضد قيرغيزستان
المواطن - فريق التحرير

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أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن إسناد إدارة مباراة الأبيض الودية ضد قيرغيزستان، لطاقم تحكيم سعودي بقيادة سامي الجريس.

سامي الجريس يُدير المباراة

وسيلعب منتخب الإمارات الأول لكرة القدم ضد قيرغيزستان وديًا، عند الساعة 7:15 مساء يوم غد السبت، على استاد محمد بن زايد في العاصمة أبو ظبي.

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ومن المقرر أن يتولى سامي الجريس مسؤولية إدارة المباراة الودية الدولية، وسيكون عمر الجمل مساعدًا أول، سعد السبيعي مساعدًا ثانيًا، وعبدالله الشهري حكمًا رابعًا.

الإمارات ضد قيرغيزستان
موعد المباراة – المصدر @UAEFNT

الإمارات ضد قيرغيزستان

وتُعد مباراة الإمارات ضد قيرغيزستان، هي الودية الأولى للأبيض بقيادة المدير الفني البرتغالي باولو بينتو خلال معسكره الحالي، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس آسيا التي ستنطلق الشهر المقبل في قطر.

منتخب الإمارات
لاعبو المنتخب – المصدر @UAEFNT

وتشهد ودية اليوم مشاركة جميع لاعبي الأبيض؛ باستثناء نجوم الأهلي والشارقة، بسبب خوضهم لمواجهة كأس السوبر، مساء اليوم، على أن يشاركوا في الودية الثانية أمام منتخب عمان، يوم 6 يناير المقبل.

منتخب الإمارات
لاعبو المنتخب – المصدر @UAEFNT

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