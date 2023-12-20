Icon

الجلاجل: السعودية تشهد تحولاً لا يساويه أي تحول صحي في العالم Icon عرضان سعوديان لـ محمد الشناوي Icon انطلاق الجولة الـ18 من دوري روشن غدًا Icon 4 صفقات خاصة في سوق الأسهم بقيمة تجاوزت 203 ملايين ريال Icon غموض مصير رومارينيو مع الاتحاد Icon وزير الطاقة: أنا متصالح مع ذاتي وأشكو من أمّيتي في التقنيات الحديثة Icon تغريم وكالة سيارات 50 ألف ريال لتأخرها في توفير قطع غيار Icon كم عدد العمالة المنزلية المسموح للمواطن باستقدامها؟ مساند يجيب Icon السديس لعلماء ومشايخ ومدرسي الحرم: دوركم محوري لإبراز القوة التأثيرية لرسالة الحرمين الوسطية Icon التأمينات: يحق للوريث الجمع بين المعاش وراتب العمل بما لا يتجاوز 3 آلاف ريال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

الجلاجل: السعودية تشهد تحولاً لا يساويه أي تحول صحي في العالم

الأربعاء ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣٧ مساءً
الجلاجل: السعودية تشهد تحولاً لا يساويه أي تحول صحي في العالم
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قال وزير الصحة الأستاذ فهد الجلاجل، إن التحول في القطاع الصحي في السعودية كبير جداً مقارنة بالأنظمة الصحية العالمية.

التحول بالقطاع الصحي

وأضاف الجلاجل خلال ملتقى الحكومة الرقمية، أن السعودية تشهد تحولاً لا يساويه أي تحول صحي في العالم.

قد يهمّك أيضاً
أحمد حجازي يرد على تواجده في معسكر الأهلي المصري

أحمد حجازي يرد على تواجده في معسكر الأهلي المصري

تصريح صادم من ماسك عن القوات الأوكرانية

تصريح صادم من ماسك عن القوات الأوكرانية

وأضاف وزير الصحة فهد الجلاجل: “أنه من خلال استخدام التقنية في السنتين الماضيتين تم زراعة القوقعة السمعية للأطفال والمرضى ما يوازي ما زرعناه في 30 عاماً”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

صفقة وشيكة لتبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل
العالم

صفقة وشيكة لتبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل

العالم
الهلال يوسع الفارق مع النصر لـ 10 نقاط بثنائية في الوحدة
الرياضة

الهلال يوسع الفارق مع النصر لـ 10...

الرياضة
ميسي يضرب موعدًا مع كريستيانو رونالدو بموسم الرياض في فبراير 2024
الرياضة

ميسي يضرب موعدًا مع كريستيانو رونالدو بموسم...

الرياضة
إطلاق أولى شاحنات النقل الكهربائية في السعودية
السعودية اليوم

إطلاق أولى شاحنات النقل الكهربائية في السعودية

السعودية اليوم
غروهي: درسنا الأهلي جيدًا ونسعى للفوز غدًا
آخر الاخبار

غروهي: درسنا الأهلي جيدًا ونسعى للفوز غدًا

آخر الاخبار
فيصل بن فرحان: ضرورة العودة لمسار السلام العادل والشامل للقضية الفلسطينية
السعودية اليوم

فيصل بن فرحان: ضرورة العودة لمسار السلام...

السعودية اليوم
صلاة الغائب على الشيخ نواف الأحمد بالحرم المكي والمسجد النبوي
السعودية اليوم

صلاة الغائب على الشيخ نواف الأحمد بالحرم...

السعودية اليوم
النفط يتراجع 3%
السوق

النفط يتراجع 3%

السوق

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه