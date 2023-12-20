الجلاجل: السعودية تشهد تحولاً لا يساويه أي تحول صحي في العالم عرضان سعوديان لـ محمد الشناوي انطلاق الجولة الـ18 من دوري روشن غدًا 4 صفقات خاصة في سوق الأسهم بقيمة تجاوزت 203 ملايين ريال غموض مصير رومارينيو مع الاتحاد وزير الطاقة: أنا متصالح مع ذاتي وأشكو من أمّيتي في التقنيات الحديثة تغريم وكالة سيارات 50 ألف ريال لتأخرها في توفير قطع غيار كم عدد العمالة المنزلية المسموح للمواطن باستقدامها؟ مساند يجيب السديس لعلماء ومشايخ ومدرسي الحرم: دوركم محوري لإبراز القوة التأثيرية لرسالة الحرمين الوسطية التأمينات: يحق للوريث الجمع بين المعاش وراتب العمل بما لا يتجاوز 3 آلاف ريال
قال وزير الصحة الأستاذ فهد الجلاجل، إن التحول في القطاع الصحي في السعودية كبير جداً مقارنة بالأنظمة الصحية العالمية.
وأضاف الجلاجل خلال ملتقى الحكومة الرقمية، أن السعودية تشهد تحولاً لا يساويه أي تحول صحي في العالم.
فيديو | وزير الصحة فهد الجلاجل: التحول في القطاع الصحي كبير جدا مقارنة بالأنظمة الصحية العالمية.. والمملكة تشهد تحولا لا يساويه أي تحول صحي في العالم #ملتقى_الحكومة_الرقمية#الإخبارية pic.twitter.com/ZxAAchvoOf
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 20, 2023
وأضاف وزير الصحة فهد الجلاجل: “أنه من خلال استخدام التقنية في السنتين الماضيتين تم زراعة القوقعة السمعية للأطفال والمرضى ما يوازي ما زرعناه في 30 عاماً”.
فيديو | وزير الصحة فهد الجلاجل: باستخدام التقنية.. في السنتين الماضيتين تم زراعة القوقعة السمعية للأطفال والمرضى ما يوازي ما زرعناه في 30 عاما #ملتقى_الحكومة_الرقمية#الإخبارية pic.twitter.com/Bvygs2M8LE
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 20, 2023