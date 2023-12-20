الجلاجل: السعودية تشهد تحولاً لا يساويه أي تحول صحي في العالم

قال وزير الصحة الأستاذ فهد الجلاجل، إن التحول في القطاع الصحي في السعودية كبير جداً مقارنة بالأنظمة الصحية العالمية.

التحول بالقطاع الصحي

وأضاف الجلاجل خلال ملتقى الحكومة الرقمية، أن السعودية تشهد تحولاً لا يساويه أي تحول صحي في العالم.

فيديو | وزير الصحة فهد الجلاجل: التحول في القطاع الصحي كبير جدا مقارنة بالأنظمة الصحية العالمية.. والمملكة تشهد تحولا لا يساويه أي تحول صحي في العالم #ملتقى_الحكومة_الرقمية#الإخبارية pic.twitter.com/ZxAAchvoOf — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 20, 2023

وأضاف وزير الصحة فهد الجلاجل: “أنه من خلال استخدام التقنية في السنتين الماضيتين تم زراعة القوقعة السمعية للأطفال والمرضى ما يوازي ما زرعناه في 30 عاماً”.