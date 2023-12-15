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في كأس العالم للأندية 2023

الجماهير سلاح الاتحاد لعبور الأهلي المصري

الجمعة ١٥ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:١٠ مساءً
الجماهير سلاح الاتحاد لعبور الأهلي المصري
المواطن - فريق التحرير

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يسعى الاتحاد بقيادة مدربه الأرجنتيني مارسيلو غاياردو، لتجاوز عقبة الأهلي المصري، واستكمال مشواره في بطولة كأس العالم للأندية 2023.

مباراة الاتحاد ضد الأهلي المصري

وستنطلق مباراة الاتحاد ضد الأهلي المصري، اليوم الجمعة، عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية، على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، وذلك في إطار منافسات ربع نهائي كأس العالم للأندية.

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وصعد العميد إلى هذا الدور، بعدما تجاوز عقبة أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثية نظيفة في المباراة الافتتاحية، فيما يُشارك الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري بصفته بطل دوري أبطال إفريقيا.

مباراة الاتحاد ضد الأهلي المصري
موعد المباراة – المصدر @AlAhly

الجماهير سلاح النمور

ويعول غاياردو على الحضور الجماهيري الكبير، لدعم وتحفيز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد أمام الأهلي المصري اليوم، خاصة أن الجمهور لعب دورًا بارزًا في مواجهة أوكلاند سيتي الماضية.

الاتحاد
لاعبو الفريق – المصدر @ittihad

وسجلت مباراة الاتحاد ضد أوكلاند سيتي، أعلى حضورًا جماهيريًا في تاريخ المباريات الافتتاحية ببطولة كأس العالم للأندية، حيث وصل عدد الحضور 50 ألفًا و248 مشجعًا، ولم يتوقفوا عن التشجيع وترديد الأهازيج طوال اللقاء.

وتفاعل رواد منصة “إكس”، مع مباراة اليوم، وطالبوا الجماهير بحضور المواجهة بالتيشيرت الأصفر كما حدث أمام أوكلاند سيتي، لكي يظهر المدرج بشكل مميز، وأكدوا أن مشجعي العميد دائمًا ما يظهرون بشكل استثنائي ويبهر الجميع.

جماهير الاتحاد
جماهير العميد – المصدر @ittihad

 

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