الجماهير سلاح الاتحاد لعبور الأهلي المصري

يسعى الاتحاد بقيادة مدربه الأرجنتيني مارسيلو غاياردو، لتجاوز عقبة الأهلي المصري، واستكمال مشواره في بطولة كأس العالم للأندية 2023.

مباراة الاتحاد ضد الأهلي المصري

وستنطلق مباراة الاتحاد ضد الأهلي المصري، اليوم الجمعة، عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية، على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، وذلك في إطار منافسات ربع نهائي كأس العالم للأندية.

وصعد العميد إلى هذا الدور، بعدما تجاوز عقبة أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثية نظيفة في المباراة الافتتاحية، فيما يُشارك الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري بصفته بطل دوري أبطال إفريقيا.

الجماهير سلاح النمور

ويعول غاياردو على الحضور الجماهيري الكبير، لدعم وتحفيز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد أمام الأهلي المصري اليوم، خاصة أن الجمهور لعب دورًا بارزًا في مواجهة أوكلاند سيتي الماضية.

وسجلت مباراة الاتحاد ضد أوكلاند سيتي، أعلى حضورًا جماهيريًا في تاريخ المباريات الافتتاحية ببطولة كأس العالم للأندية، حيث وصل عدد الحضور 50 ألفًا و248 مشجعًا، ولم يتوقفوا عن التشجيع وترديد الأهازيج طوال اللقاء.

وتفاعل رواد منصة “إكس”، مع مباراة اليوم، وطالبوا الجماهير بحضور المواجهة بالتيشيرت الأصفر كما حدث أمام أوكلاند سيتي، لكي يظهر المدرج بشكل مميز، وأكدوا أن مشجعي العميد دائمًا ما يظهرون بشكل استثنائي ويبهر الجميع.