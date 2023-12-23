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الجمهور يدعم عبير نعمة بعد إعلان طلاقها على المسرح

السبت ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٢ مساءً
الجمهور يدعم عبير نعمة بعد إعلان طلاقها على المسرح
المواطن - فريق التحرير

حصلت الفنانة اللبنانية عبير نعمة على دعم ومؤازرة الجماهير بعدما بكت على المسرح وإعلانها عن طلاقها من زوجها الموسيقي جوليو عيد.

طلاق عبير نعمة

الفنانة اللبنانية كانت قد أحيت حفلًا غنائيًا في بيروت ليلة أمس وبدأت الحفل بشكل طبيعي لكنها أثناء تقديمها لأغنية بعدني بحبك تأثرت بشكل كبير ولم تتمالك نفسها من البكاء حين وصلت إلى جملة بعدني بحبك ..غيابك بيقتلني، فدخلت في نوبة من البكاء.

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وظن الجمهور أن بكاء نعمة إنما جاء لتأثرها بكلمات الأغنية لكنها أزالت الغموض حين أخبرتهم باللغة الإنجليزية أنها انفصلت عن زوجها.

وشد الجمهور من أزر الفنانة اللبنانية وحثها على استكمال الحفل الذي قدمت فيه العديد من أغنياتها الرومانسية.

فنانة موهوبة

يذكر أن نعمة هي فنانة وباحثة موسيقية لبنانية، ولدت في 24 مايو 1980 م وهي حائزة على جائزة ال murex d’or ثلاث مرات، تميزت بأنها تستطيع غناء جميع الأنماط الموسيقية.

وتعد نعمة من أولى المطربات العربيات التي تؤدي بأكثر من عشرين لغة، مما يجعلها سفيرة الحوار الثقافي والموسيقي في المنطقة وهي تختص بغناء أنواع موسيقية مختلفة تجمع بين الطرب الشرقي والعربي – الأندلسي كما تُعتبر من أولى المطربات اللبنانيات التي وقعت عقد تسجيل دولي مع يونيفرسال ميوزيك مينا.

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