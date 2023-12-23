الجمهور يدعم عبير نعمة بعد إعلان طلاقها على المسرح حساب المواطن : لا يلزم التحديث ما لم تتغير البيانات توتنهام يهزم إيفرتون بشق الأنفس المتحور الجديد JN.1 أصبح الأكثر انتشارًا بأمريكا جاياردو يكشف أوراق الاتحاد لمواجهة الرائد طريقة استعراض رقم المقعد في اختبارات قياس الورقية بعد عودة نونو سانتو .. نوتنغهام فورست يخسر أمام بورنموث بثلاثية ضبط 9 أشخاص لترويجهم القات والحشيش والإمفيتامين تشكيل مباراة ليفربول ضد آرسنال جسر الملك فهد : لا يمكن عبور السائق بمفرده دون مرافقة الكفيل
حصلت الفنانة اللبنانية عبير نعمة على دعم ومؤازرة الجماهير بعدما بكت على المسرح وإعلانها عن طلاقها من زوجها الموسيقي جوليو عيد.
الفنانة اللبنانية كانت قد أحيت حفلًا غنائيًا في بيروت ليلة أمس وبدأت الحفل بشكل طبيعي لكنها أثناء تقديمها لأغنية بعدني بحبك تأثرت بشكل كبير ولم تتمالك نفسها من البكاء حين وصلت إلى جملة بعدني بحبك ..غيابك بيقتلني، فدخلت في نوبة من البكاء.
وظن الجمهور أن بكاء نعمة إنما جاء لتأثرها بكلمات الأغنية لكنها أزالت الغموض حين أخبرتهم باللغة الإنجليزية أنها انفصلت عن زوجها.
وشد الجمهور من أزر الفنانة اللبنانية وحثها على استكمال الحفل الذي قدمت فيه العديد من أغنياتها الرومانسية.
يذكر أن نعمة هي فنانة وباحثة موسيقية لبنانية، ولدت في 24 مايو 1980 م وهي حائزة على جائزة ال murex d’or ثلاث مرات، تميزت بأنها تستطيع غناء جميع الأنماط الموسيقية.
وتعد نعمة من أولى المطربات العربيات التي تؤدي بأكثر من عشرين لغة، مما يجعلها سفيرة الحوار الثقافي والموسيقي في المنطقة وهي تختص بغناء أنواع موسيقية مختلفة تجمع بين الطرب الشرقي والعربي – الأندلسي كما تُعتبر من أولى المطربات اللبنانيات التي وقعت عقد تسجيل دولي مع يونيفرسال ميوزيك مينا.