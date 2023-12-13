الجوازات: خدمة تواصل عبر أبشر تمكّن المستفيدين من إنجاز معاملات تعذّر تنفيذها

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أكدت المديرية العامة للجوازات على المواطنين والمقيمين الاستفادة من خدماتها المتوافرة عبر منصة وزارة الداخلية للخدمات الإلكترونية (أبشر)، ومنها خدمة تواصل، التي تُمكّن المستفيدين من تقديم طلبات إنجاز معاملاتهم التي تعذر تنفيذها إلكترونيًا، دون الحاجة إلى مراجعة مقار إدارات الجوازات.
وأوضحت أنه يمكن الاستفادة من هذه الخدمة بحساب صاحب الطلب عبر الدخول لمنصة أبشر واختيار (خدماتي – خدمات – تحديد قطاع الجوازات -اختيار خدمة تواصل – تقديم طلب جديد – تحديد القسم والخدمة الفرعية – إكمال متطلبات الخدمة – كتابة وصف الطلب في مربع الوصف ورفع المرفقات المطلوبة – تقديم الطلب).