الجوف الزراعية تعلن توزيع أرباح بقيمة 7.5 مليون ريال

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أعلنت شركة الجوف الزراعية عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام المالي 2023م بقيمة 7.5 مليون ريال.
وقالت الشركة في بيان لها عبر موقع تداول السعودية إن مجلس الإدارة قرر في اجتماعه المنعقد بتاريخ 14-12-2023م وبناءً على الصلاحيات الممنوحة له بموجب تفويض الجمعية العامة، توزيع أرباح نقدية لمساهمي الشركة عن النصف الأول من العام المالي 2023م.
ويستفيد من الأرباح 30 مليون سهم فيما تبلغ حصة السهم من التوزيع 0.25 ريال بنسبة 2.5% من قيمة السهم الاسمية.
وأوضحت الجوف الزراعية أن الأحقية ستكون للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم 15-01-2024م والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز أيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق .
أما تاريخ التوزيع فسيكون خلال 15 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.