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رحلة عبر الزمن في فصول وحكايات

الحجر سابع العروض في مهرجان الرياض للمسرح

الخميس ٢١ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥٩ مساءً
الحجر سابع العروض في مهرجان الرياض للمسرح
المواطن - فريق التحرير

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شهد المسرح الأزرق بمهرجان الرياض للمسرح، في دورته الأولى، الذي تنظمه هيئة المسرح والفنون الأدائية، عرض مسرحية (الحِجر) من تأليف بندر الحازمي، وإخراج سالم باحميش، بمشاركة فرقة نادي القفزة الأولى، وتعد المسرحية السابعة من بين مسرحيات الفرق المتأهلة في مسابقة المهرجان، والقادمة من ثماني مدن.

فكرة المسرحية

وتدور فكرة المسرحية حول (هيغرا)؛ الاسم النبطي لمنطقة الحجر؛ حيث تقدم المسرحية عملًا عبارة عن فنتازيا تاريخية تحكي قصة (الحجر)، أو ما يعرف بمدائن صالح؛ التي تقع شمالي المملكة العربية السعودية، حيث استعرض العمل المسرحي رحلة عبر الزمن في فصول وحكايات تُحكى عن هذا العمل المسرحي؛ الذي يحتوي على عدد من اللوحات الموسيقية الاستعراضية، والأحداث الدرامية المتتابعة التي تحمل في طياتها التشويق.

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يُذكر أن مهرجان الرياض للمسرح؛ الذي انطلق الأربعاء الماضي، برعاية صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، وبتنظيمٍ من هيئة المسرح والفنون الأدائية، يهدف إلى تنشيط وتفعيل الحراك المسرحي السعودي عبر حزمةٍ من العروض المسرحية السعودية لدعم الإنتاج المحلي للمسرح.

ويستضيف المهرجان؛ الذي يستمر حتى 24 ديسمبر الجاري، في مركز المؤتمرات بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بمدينة الرياض؛ دولة تونس كضيف شرف هذا العام، لتنشر معها عبق الثقافة التونسية العربية، وفنّها المسرحي الإبداعي الأصيل.

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