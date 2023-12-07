ورفعت هذه السيناريوهات منسوب المخاوف من أن تزيد تل أبيب مستوى التصعيد إلى أشدّه فيما يشبه السباق مع الوقت، وسط ما يرشح من معلومات عن خطط لإغلاق أنفاق غزّة بمياه البحر.
أفاد مسؤولون أمريكيون، الخميس، بأن وزير الخارجية أنتوني بلينكن قال لمسؤولين في حكومة الحرب الإسرائيلية، الأسبوع الماضي: إن إدارة بايدن تعتقد أن الصراع يجب أن ينتهي خلال أسابيع لا أشهر.
تفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة
وفي سياق متصل، أيد كل من وزير خارجية الاتحاد الأوروبي ورئيس منظمة الصحة العالمية التفعيل النادر للمادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة.
وأعرب وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل ومدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس عن دعمهما لقرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
منع انهيار الوضع الإنساني في غزة
وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تفعيل المادة 99 منذ تولي غوتيريش منصبه. وبموجب المادة 99، يتمتع الأمين العام بسلطة إحالة قضية تهدد برأيه السلم والأمن الدوليين إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وحث بوريل الشركاء على “التحرك الفوري لمنع الانهيار الكامل للوضع الإنساني في غزة”، كما حذر غيبريسوس من أن النظام الصحي في غزة “قارب على الانهيار التام”.
مشروع قرار لوقف إطلاق النار
وطلب منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، من الدول الأوروبية دعم غوتيريش. وكتب على موقع إكس: “أطلب من أعضاء الاتحاد الأوروبي في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والشركاء ذوي التفكير المماثل دعم دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش”. وأضاف: “يجب على مجلس الأمن أن يتحرك على الفور لمنع الانهيار الكامل للوضع الإنساني في غزة”.
ومن المقرر أن ينظر أعضاء مجلس الأمن الدولي اليوم أو غدًا في مشروع قرار لوقف إطلاق النار.