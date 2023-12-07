تصل الحرب في غزة شهرها الثالث، مع توسيع القتال من جانب الجيش الإسرائيلي ليشمل شمال ووسط وجنوب القطاع، وسط تنامي التحذيرات الدولية والإقليمية من مغبة استمرار التصعيد، تبدو الأهداف الإسرائيلية المعلن عنها منذ 7 أكتوبر، حتى اللحظة الراهنة بعيدة المنال، فيما تتواصل الضغوط من جانب الولايات المتحدة لوضع حد زمني لإنهاء القتال في أقرب وقت.

مقتل أكثر من 15 ألف شخص

وأفادت شبكة سكاي نيوز البريطانية، في تقريرها اليوم الخميس، أن القتال الدائر منذ شهرين أسفر عن مقتل أكثر من 1200 شخص واحتجاز 240 رهينة إسرائيلية لدى حماس. وفي غزة، قُتل أكثر من 15 ألف شخص في الرد الإسرائيلي على هجوم 7 أكتوبر، بالإضافة إلى 10 آلاف غارة جوية على مدى 61 يومًا ونحو 70 ألف ما بين قتيل وجريح ومفقود.

وطالت الحرب في غزّة، وسط توقعات باقتراب خط النهاية الذي بدأ يلوح في الأفق، وفق بعض التقارير، فواشنطن تتوقع انتهاء المعركة الكبرى بغزة في يناير المقبل وفق ما نقلت محطة سي إن إن الأمريكية.

في حين ألمحت الخارجية الأمريكية إلى فترة انتقالية بعد انتهاء المعارك في غزة، مشيرة إلى معارضتها أي منطقة عازلة مقترحة إذا كانت داخل حدود القطاع.

مخاوف من مستوى التصعيد