الحزم يبحث عن فوز غائب من 5 مباريات

يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم بقيادة الأوروغوياني دانيال كارينيو، لاستعادة توازنه في دوري روشن السعودي، وتجاوز عقبة الفتح.

مباراة الغد بدوري روشن

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم ضد الفتح، عند الساعة السادسة مساء يوم غد الخميس، على ملعب الأول في الرس، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة الغد، يقع أصحاب الأرض في المركز الأخير بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 8 نقاط فقط، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح في المركز السادس برصيد 24 نقطة.

الحزم يسعى لاستعادة نغمة الانتصارات

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم مباراة الغد بهدف استعادة نغمة الانتصارات الغائبة عنه في دوري روشن السعودي، حيث فشل في تحقيق الفوز آخر 5 جولات، وخسر 3 مرات وتعادل مرتين.

وفرضت كتيبة كارينيو التعادل الإيجابي على الاتحاد بنتيجة 2\2، والتعادل السلبي على الرياض، وخسرت بنتيجة 2\1 ضد الوحدة والأخدود، وتلقت خسارة صادمة بتسعة أهداف دون رد أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال.

على الجانب الآخر، يسعى الفتح لتحقيق الفوز في مباراة الغد ضد الحزم، واستعادة نغمة الانتصارات الغائبة عنه في آخر 4 جولات، حيث خسر أمام الهلال، الفيحاء والطائي، واكتفى بتعادل وحيد ضد الرياض.