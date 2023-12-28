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افتتاح منافسات الجولة الـ19

الحزم يخطف التعادل ضد الاتفاق

الخميس ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٢ مساءً
الحزم يخطف التعادل ضد الاتفاق
المواطن - فريق التحرير

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انتهت، منذ قليل، مباراة الاتفاق ضد الحزم، في افتتاح منافسات الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

تعادل سلبي

وبدأت مباراة الاتفاق ضد الحزم التي أُقيمت على إستاد الأمير محمد بن فهد في الدمام بشكل سريع، حيث ضغط فارس الدهناء بقوة، بحثًا عن هز الشباك مبكرًا، وسط دفاع قوي من الفريق الضيف.

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واستمرت المحاولات، وأهدر لاعبو فارس الدهناء العديد من الفرص، ولم يضغط الفريق الضيف هجوميًّا بالشكل الأمثل، لتنتهي أحداث الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.

الاتفاق والحزم
جانب من المباراة – المصدر @Ettifaq

الاتفاق يتقدم والحزم يتعادل

ومع بداية الشوط الثاني، كاد موسى ديمبلي أن يهز الشباك عند الدقيقة 48، إلا أن الكرة ارتطمت بالحارس والعارضة، وخرجت بعيدًا، قبل أن يسجل ديماراي غراي الهدف الأول أمام الحزم عند الدقيقة 71 بعد تمريرة من فينالدوم.

الاتفاق
لاعبو الفريق – المصدر @SPL

واستمرت المحاولات لتسجيل هدف جديد، قبل أن يحتسب الحكم ركلة جزاء للفريق الضيف، سجلها توزي بنجاح عند الدقيقة 90، لتنتهي المباراة بتعادل الاتفاق ضد الحزم في دوري روشن السعودي بنتيجة 1- 1.

الحزم
لاعبو الحزم – المصدر @SPL

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