الحزم يستعيد توازنه بثنائية ضد الفتح

انتهت، منذ قليل، مباراة الحزم ضد الفتح ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي، بتحقيق أصحاب الأرض لفوز هام بثنائية دون رد.

تقدم الحزم ضد الفتح

وبدأت مباراة الحزم ضد الفتح التي أُقيمت على ملعب الأول في الرس بشكل سريع، ونجح أصحاب الأرض في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 5 دقائق فقط، عن طريق المدافع برونو فيانا.

ومنح الهدف المبكر أفضلية لكتيبة المدرب الأوروغوياني دانيال كارينيو، وسيطروا على اللعب، قبل أن يحتسب الحكم ركلة جزاء ضد الفتح، ليُسددها أنطونيو كارفالهو بنجاح، ويمنح فريقه الهدف الثاني عند الدقيقة 14.

واستمرت المحاولات لتسجيل هدف جديد، ولكن تحسن الأداء الدفاعي للاعبي النموذجي، وأهدر اللاعبون العديد من الفرص، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم ضد الفتح بنتيجة 2- 0.

محاولات مستمرة

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، استمرت المحاولات من الفريقين، بحثًا عن تسجيل هدف جديد، ولكن غلب الطابع الدفاعي على الأداء، ليفشل اللاعبون في هز الشباك، وتنتهي المباراة بخسارة الفتح بهدفين دون رد.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم رصيده إلى 11 نقطة، في المركز الأخير بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد الفتح عند 24 نقطة في المركز السابع.