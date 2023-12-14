الحزم يسعى لتحقيق رقم غائب منذ 2021

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يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم للظهور بشكل مميز خلال مواجهة أبها اليوم، وتحقيق فوز جديد في دوري روشن السعودي.
ومن المقرر أن يلعب أبها ضد الحزم، عند الساعة السادسة مساء اليوم الخميس، على إستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي.
ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم في تحقيق الفوز بالجولة الماضية ضد الفتح بهدفين دون رد، ويأمل في تحقيق انتصارين متتاليين للمرة الأولى في دوري روشن السعودي منذ سبتمبر عام 2021.
وكان الفريق قد نجح في الفوز على أبها بهدفين دون رد، ثم تجاوز عقبة الفتح بهدف نظيف على التوالي في 2021، وكانت آخر مرة حافظ خلالها على نظافة شباكه في مواجهتين متتاليتين، ما يُحفز اللاعبين للتألق ضد أبها اليوم.
وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها المركز الـ17 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 13 نقطة، وبفارق نقطتين فقط عن الفريق الضيف الذي يتواجد في المركز الأخير.