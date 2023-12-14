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خلال مواجهة أبها اليوم

الحزم يسعى لتحقيق رقم غائب منذ 2021

الخميس ١٤ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٤٩ مساءً
الحزم يسعى لتحقيق رقم غائب منذ 2021
المواطن - فريق التحرير

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يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم للظهور بشكل مميز خلال مواجهة أبها اليوم، وتحقيق فوز جديد في دوري روشن السعودي.

الحزم يتطلع لتحقيق الفوز

ومن المقرر أن يلعب أبها ضد الحزم، عند الساعة السادسة مساء اليوم الخميس، على إستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي.

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الحزم ضد الفتح
لاعبو الفريق – المصدر @alhazem_fc

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم في تحقيق الفوز بالجولة الماضية ضد الفتح بهدفين دون رد، ويأمل في تحقيق انتصارين متتاليين للمرة الأولى في دوري روشن السعودي منذ سبتمبر عام 2021.

وكان الفريق قد نجح في الفوز على أبها بهدفين دون رد، ثم تجاوز عقبة الفتح بهدف نظيف على التوالي في 2021، وكانت آخر مرة حافظ خلالها على نظافة شباكه في مواجهتين متتاليتين، ما يُحفز اللاعبين للتألق ضد أبها اليوم.

نادي الحزم
لاعبو الفريق – المصدر @alhazem_fc

الفريقان في دوري روشن

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها المركز الـ17 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 13 نقطة، وبفارق نقطتين فقط عن الفريق الضيف الذي يتواجد في المركز الأخير.

أبها
لاعبو الفريق – المصدر @abhaFC

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