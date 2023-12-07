قصة أسماء الكاف.. فتاة كفيفة تنهي دراستها وتصبح متطوعة نكودو يمنح ضمك التقدم ضد الاتحاد الحزم يُنهي الشوط الأول متقدمًا على الفتح بثنائية الديوان الملكي: وفاة الأمير طلال بن عبدالعزيز بن بندر آل سعود 3 أندية سعودية تسعى لضم فيرمينو وظائف شاغرة لدى الأهلي إسناد في 6 مدن وظائف شاغرة لدى شركة محركات الطائرات 37 وظيفة شاغرة في مشروع القدية وظائف شاغرة في شركة NOMAC كارينيو لا يعرف الخسارة ضد الفتح
انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الحزم ضد الفتح ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي، بتقدم أصحاب الأرض بثنائية دون رد.
وبدأت مباراة الحزم ضد الفتح المقامة على ملعب الأول في الرس بشكل سريع، ونجح أصحاب الأرض في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 5 دقائق فقط، عن طريق المدافع برونو فيانا.
ومنح الهدف المبكر أفضلية لكتيبة المدرب الأوروغوياني دانيال كارينيو، وسيطروا على اللعب، قبل أن يحتسب الحكم ركلة جزاء ضد الفتح، ليُسددها أنطونيو كارفالهو بنجاح، ويمنح فريقه الهدف الثاني عند الدقيقة 14.
واستمرت المحاولات لتسجيل هدف جديد، ولكن تحسن الأداء الدفاعي للاعبي النموذجي، وأهدر اللاعبون العديد من الفرص، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم ضد الفتح بنتيجة 2- 0.
وقبل مباراة اليوم، يقع أصحاب الأرض في المركز الأخير بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 8 نقاط فقط، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح في المركز السادس برصيد 24 نقطة.