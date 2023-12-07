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ضمن منافسات الجولة الـ16

الحزم يُنهي الشوط الأول متقدمًا على الفتح بثنائية

الخميس ٧ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٠٢ مساءً
الحزم يُنهي الشوط الأول متقدمًا على الفتح بثنائية
المواطن - فريق التحرير

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انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الحزم ضد الفتح ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي، بتقدم أصحاب الأرض بثنائية دون رد.

تقدم الحزم ضد الفتح

وبدأت مباراة الحزم ضد الفتح المقامة على ملعب الأول في الرس بشكل سريع، ونجح أصحاب الأرض في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 5 دقائق فقط، عن طريق المدافع برونو فيانا.

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ومنح الهدف المبكر أفضلية لكتيبة المدرب الأوروغوياني دانيال كارينيو، وسيطروا على اللعب، قبل أن يحتسب الحكم ركلة جزاء ضد الفتح، ليُسددها أنطونيو كارفالهو بنجاح، ويمنح فريقه الهدف الثاني عند الدقيقة 14.

الحزم
لاعبو الفريق – المصدر @SPL

واستمرت المحاولات لتسجيل هدف جديد، ولكن تحسن الأداء الدفاعي للاعبي النموذجي، وأهدر اللاعبون العديد من الفرص، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم ضد الفتح بنتيجة 2- 0.

الحزم ضد الفتح
لاعبو الفريق – المصدر @SPL

الفريقان في دوري روشن

وقبل مباراة اليوم، يقع أصحاب الأرض في المركز الأخير بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 8 نقاط فقط، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح في المركز السادس برصيد 24 نقطة.

نادي الحزم
لاعبو الفريق – المصدر @alhazem_fc

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