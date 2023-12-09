الحصيني: استمرار الحالة الممطرة الخامسة في ثالث أيام المربعانية

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توقع الباحث في الطقس والمناخ عبد العزيز الحصيني، اليوم السبت، أجواء ثالث أيام موسم المربعانية والمناطق المتأثرة اليوم باستمرار الحالة المطرية.
وتوقع الحصيني، استمرار الحالة الممطرة الخامسة لموسم ١٤٤٥هـ بأمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة وحبات برد خلال الـ 24 القادمة.
وتابع الباحث في الطقس، أن الحالة المطرية تشمل مناطق: “تبوك والمدينة والجوف والحدود الشمالية وشمال منطقة حائل وأجزاء متفرقة من مناطق مكة والباحة وعسير وجازان”، وتمتد الأمطار إلى أجزاء من فلسطين والأردن وسوريا ولبنان.
وأضاف “اليوم الثالث من المربعانية يشهد الحالة الجوية الممطرة الخامسة لموسم ١٤٤٥هـ حيث تتكون السحب الرعدية الممطرة صباح اليوم السبت على أجزاء من شرق منطقتي الجوف والحدود الشمالية وشمال شرق حائل وبين سواحل منطقتي المدينة ومكة”.
من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل، تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة، كما ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الباحة وعسير، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.