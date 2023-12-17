الحصيني: كتلة باردة أصلها قطبي تؤثر على معظم المناطق

طقس مستقر وسماء صحو على معظم مناطق السعودية أمير الرياض يحضر أولى السباقات الكبرى على كأسي ولي العهد للخيل ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد ختام مباراتي السبت التعاون يهزم الاتفاق بثنائية نظيفة سر مقولة البرد سبب كل علة وظائف شاغرة في فروع شركة EY الإسماعيلي يسقط أمام إنبي في الدوري المصري دواء الكيتامين المضاد للاكتئاب قد يؤدي للوفاة أحيانًا الملك سلمان يوجه بإقامة صلاة الغائب على أمير الكويت بالحرمين الشريفين وظائف شاغرة بشركة غازكو في 4 مدن
توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أجواء السعودية اليوم الأحد وهو اليوم الـ 11 لموسم المربعانية، حيث تسود الأجواء الباردة معظم المناطق.
وأضاف الحصيني، عبر منصة إكس، أن معظم المناطق تتأثر بكتلة باردة أصلها قطبي بينما حالة السماء صافية وخالية من السحب عدا أقصى الأطراف الشمالية وأجزاء من سلطنة عمان.
وتابع الحصيني “أن الأجواء تكون معتدلة على الساحل الغربي والجنوبي من البحر الأحمر، وستكون أقل درجة حرارة (5 درجات مئوية) بعدد من المدن الشمالية والوسطى، مع توقعات بتسجيل درجات حرارة أقل من ذلك في المناطق الوسطى والشمالية أو المرتفعات الجبلية، وتسجل الرياض سبع درجات مئوية وهي أقل درجة لها منذ دخول الشتاء”.