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الحصيني: كتلة باردة أصلها قطبي تؤثر على معظم المناطق

الأحد ١٧ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٩ صباحاً
الحصيني: كتلة باردة أصلها قطبي تؤثر على معظم المناطق
المواطن - فريق التحرير

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توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أجواء السعودية اليوم الأحد وهو اليوم الـ 11 لموسم المربعانية، حيث تسود الأجواء الباردة معظم المناطق.

كتلة باردة أصلها قطبي

وأضاف الحصيني، عبر منصة إكس، أن معظم المناطق تتأثر بكتلة باردة أصلها قطبي بينما حالة السماء صافية وخالية من السحب عدا أقصى الأطراف الشمالية وأجزاء من سلطنة عمان.

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وتابع الحصيني “أن الأجواء تكون معتدلة على الساحل الغربي والجنوبي من البحر الأحمر، وستكون أقل درجة حرارة (5 درجات مئوية) بعدد من المدن الشمالية والوسطى، مع توقعات بتسجيل درجات حرارة أقل من ذلك في المناطق الوسطى والشمالية أو المرتفعات الجبلية، وتسجل الرياض سبع درجات مئوية وهي أقل درجة لها منذ دخول الشتاء”.

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