الحظر الأمريكي لساعات أبل يدخل حيز التنفيذ

لم تعد شركة أبل تبيع أحدث ساعات Apple Watch في أمريكا، بعد رفض البيت الأبيض إلغاء الحظر المفروض على بعض أنواع الساعة الذكية أبل Apple Watch.

حظر مبيعات ساعة أبل

وأكدت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، أنه جاءت خطوة حظر مبيعات الساعة الذكية، بعد أن رفض البيت الأبيض إصدار إجراء طارئ في اللحظة الأخيرة لإبقاء الساعة الذكية الأكثر مبيعًا على أرفف المتاجر.

وقامت شركة Apple بالفعل بإزالة ساعات أبل المخالفة من متجرها عبر الإنترنت، وافتتحت مواقع متجر Apple Store اليوم الثلاثاء بدون وجود أي من أحدث الساعات المتطورة في المخازن. ولا تزال ساعة Apple Watch SE الأرخص سعرًا، والتي لم تكن جزءًا من الحكم، معروضة للبيع، لكن الحظر يؤثر على Apple Watch Series 6 والإصدارات الأحدث، وجميع طرازات Apple Watch Ultra.

حظر استيراد بعض طرازات أبل ووتش

قررت لجنة التجارة الدولية الأمريكية في أكتوبر، حظر استيراد بعض طرازات “أبل ووتش” إلى الولايات المتحدة، بسبب براءة اختراع تكنولوجيا ترصد معدلات الأكسجين في الدم.

تقول أبل: إن استنتاجات اللجنة كانت خطأ ويجب أن تسحب، لكنها علقت الأسبوع الماضي مبيعات “أبل ووتش سيريز 9″ (Apple Watch Series 9) التي طُرحت في سبتمبر، و”أبل ووتش ألترا 2” (Apple Watch Ultra 2). ويعود ذلك إلى شكوى رفعت إلى اللجنة في منتصف 2021، تتهم أبل بانتهاك وظيفة قياس الأكسيجين في الدم الخاصة بشركة ماسيمو المصنعة للأجهزة الطبية.

أهم مميزات ساعة أبل

وقال المكتب التنفيذي للرئيس في بيان أمس الثلاثاء: “بعد مشاورات متأنية، قررت السفيرة (كاثرين) تاي عدم التراجع عن القرار، وأصبح قرار اللجنة التجارية نهائيًّا في 26 ديسمبر 2023”.

وكانت شركة أبل تعمل على تعزيز ميزات اللياقة البدنية والصحة بشكل مطرد مع كل جيل من ساعاتها التي تهيمن على فئة الساعات الذكية.

البيانات الصحية للمستخدمين

في سبتمبر أصدرت آبل ساعتها Apple Watch Series 9، حيث روجت للأداء المتزايد إلى جانب ميزات مثل القدرة على الوصول إلى البيانات الصحية وتسجيلها.

وقالت أبل: “إن فرقنا تعمل بدون كلل لخلق منتجات وخدمات تقوي قدرة المستهلكين عبر ميزات رائدة في مجالات الصحة والسلامة العامة”.