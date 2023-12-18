الحقيل يتفقد سير الأعمال في المشاريع التنموية بتبوك

تفقد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل، اليوم، عدداً من المشاريع البلدية والسكنية في منطقة تبوك، للاطلاع على سير الأعمال في المشاريع التي تُشرف عليها أمانة المنطقة، وذلك بحضور أمين تبوك المهندس حسام بن موفق اليوسف وعدد من قيادات الوزارة والأمانة.

جولة الحقيل

والتقى الحقيل في مستهل الزيارة بقيادات ومسؤولي الأمانة ورؤساء البلديات في تبوك، للوقوف على مستجدات الأعمال في المنطقة، كما اطلع على سير العمل والإنجاز في عدد من المشاريع الجاري تنفيذها في تبوك، مؤكداً خلال الاجتماع على ضرورة الاستمرار في تحسين جودة الخدمات المقدمة للسكان والزوار الكرام.

كما التقى عددًا من المستثمرين ورجال الأعمال في منطقة تبوك، حيث ناقش اللقاء الفرص الاستثمارية التي توفرها الوزارة في القطاعين البلدي والإسكاني ضمن البرامج والمبادرات التنموية الرامية إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، مؤكداً على سعي الوزارة لتحفيز الاستثمار في القطاع وتوفير كافة التسهيلات للمستثمرين.

مشاريع تنموية

وشهد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، توقيع عدد من العقود الاستثمارية في مجالات متعددة (صحية ولوجستية وإيوائية وترفيهية وتعليمية) بعوائد تتجاوز 235 مليون ريال، وبتكلفة إنشاء تصل إلى 400 مليون ريال، كما ستساهم المشاريع الجديدة في خلق فرص وظيفية مباشرة وغير مباشرة لأبناء وبنات المنطقة.

وزار الحقيل، عددًا من المشاريع التي يجري العمل على تنفيذها في منطقة تبوك، من بينها مشاريع تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الطرق وتحسين الحركة المرورية ومشاريع تحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوهات البصرية، كما زار مشروع مجتمع تبوك فالي السكني الذي تحتضنه المنطقة، والذي بلغت نسبة إنجازه 55%، مشدداً على ضرورة إنجاز المشروع وفق الخطط المحددة، حيث يضم “تبوك فالي” 501 وحدة سكنية، ويُعد أول مشروع في المنطقة يتم تطويره بالكامل باستخدام تقنيات البناء الحديثة، والتي ستساهم في سرعة تنفيذ المشروع وبأعلى معايير الجودة.

من جانبه، أكد أمين منطقة تبوك أن الزيارة تأتي في إطار المتابعة المستمرة لوزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان للمشاريع التنموية والاستثمارية بالمنطقة، والوقوف ميدانيًا على مستجدات أمانات المناطق بكافة قطاعاتها الحيوية، مشيرًا إلى الدعم المستمر الذي تقدمه الوزارة لتحقيق مستهدفات القطاع البلدي ضمن رؤية المملكة 2030.

تحقيق المستهدفات

ونوه اليوسف، بالجهود الرامية إلى تحقيق مستهدفات “البلدية والإسكان” بأن تكون 3 مدن سعودية ضمن أفضل 100 مدينة قابلية للعيش على مستوى العالم، من خلال رفع مستوى جودة الحياة الذي يلامس أفراد المجتمع بشكل مباشر، مشيرًا إلى أن الأمانة عملت على تنفيذ نحو 35 مشروعًا تنمويًا خلال العام 2023 بقيمة تتجاوز 700 مليون ريال.

وأضاف: “تستهدف المشاريع تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الطرق وتطوير ممرات المشاة والجسور وتصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول، مشيراً إلى أنه يجري العمل حالياً على توقيع حزمة جديدة من المشاريع التنموية بقيمة تتجاوز 991 مليون ريال، ليصل إجمالي المشاريع تحت التنفيذ والجديدة لأكثر من مليار وسبعمائة مليون ريال”.

يذكر أن زيارة وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان إلى منطقة تبوك تأتي ضمن سلسلة من الزيارات التفقدية التي يجريها معاليه في مختلف مدن ومحافظات ومناطق المملكة، للوقوف على المشروعات والمبادرات والبرامج الخاصة بالوزارة في القطاعين البلدي والإسكاني، والاطلاع على سير الأعمال بالمشاريع التنموية.