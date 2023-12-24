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في ختام منافسات الجولة الـ18

الخربوش يُدير مباراة الوحدة ضد الرياض

الأحد ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:١١ مساءً
الخربوش يُدير مباراة الوحدة ضد الرياض
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكام مباراة الوحدة ضد الرياض، ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

حكام مباراة الوحدة ضد الرياض

وستُقام مباراة الوحدة ضد الرياض، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضة في مكة المكرمة، وذلك في ختام منافسات الجولة الـ18 من دوري روشن السعودي.

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ومن المقرر أن يُدير عبدالله الخربوش، مباراة الوحدة ضد الرياض، ويُساعده سامي العرفج ومحمد المطرودي، الحكم الرابع محمد الدقاش، عبدالله الحربي حكمًا لتقنية الفيديو، ويُساعده أحمد العتيق.

مباراة الوحدة ضد الرياض
موعد المباراة – المصدر @AlRiyadhFC

الفريقان يسعيان للفوز

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، لاستغلال عاملي الأرض والجمهور وتحقيق الفوز في مباراة اليوم، فيما يتطلع الرياض لاستعادة نغمة الانتصارات، وحصد نقاط المواجهة، للتقدم في الترتيب.

الوحدة
لاعبو الوحدة – المصدر @alwehdaclub1

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة المركز التاسع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 22 نقطة، فيما يتواجد الرياض في المركز الـ16 برصيد 16 نقطة.

نادي الرياض
لاعبو الفريق – المصدر @AlRiyadhFC

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