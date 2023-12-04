الخطوط الجوية السعودية تحتل المركز الثامن عالميًّا بدقة مواعيد الرحلات

ما زالت الخطوط الجوية السعودية تحلق عاليًا، عبر تحقيق الريادة في صناعة الطيران، حيث احتلت مؤخرًا المركز الثامن في معدل انضباط مواعيد الرحلات.

الخطوط الجوية السعودية الثامنة عالميًّا

وكشفت شركة Cirium، المتخصصة في مجال تحليلات الطيران، عن تحقيق الخطوط السعودية المركز الثامن عالميًّا في معدل انضباط مواعيد الرحلات خلال شهر أكتوبر 2023، بعد حصولها على نسبة 84.49% ضمن مؤشر وصول الرحلات خلال الوقت المحدد لها.

وتشير هذه المعدلات إلى أن غالبية رحلات السعودية، التي بلغت 15,137 ألف رحلة في أكتوبر، وصلت إلى وجهاتها في الأوقات المحددة، محافظة بذلك على تصنيفها ضمن أفضل شركات الطيران على مستوى العالم التزامًا بمواعيد رحلاتها، ومواصلة رحلة تميزها التي حققتها خلال الأشهر الماضية في هذا الجانب.

معدل إكمال الرحلات

وكشفت البيانات أيضًا أن معدل إكمال الرحلات لدى الخطوط السعودية خلال أكتوبر بلغ 99.85%، حيث يعد مقياسًا مهمًّا لقياس الرحلات الجوية الفعلية مقارنة بالرحلات المقررة في البداية، مع نجاح تتبع 84.49% من الرحلات التي شغّلتها مجموعة السعودية في شهر أكتوبر، مما يعكس استخدامها أحدث منتجات تكنولوجيا السفر لضمان سلامة رحلاتها.

ويعكس هذا الإنجاز حرص الخطوط السعودية على تحقيق رضا ضيوفها وتعزيز تجربتهم بإيصالهم وجهاتهم في الوقت المحدد لاستمتاعهم بالرحلة وشعورهم بالراحة والأمان، مع نجاحها في الوقت ذاته بتعزيز موقعها التنافسي بنمو في عدد الرحلات للوفاء بالتزاماتها على المستوى الداخلي والمنافسة بقوة على المستوى الدولي عبر مبادراتها التي تزيد من كفاءة التشغيل والتطوير المتواصل للخدمات في مختلف المجالات.

مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل

ويأتي هذا التميز متسقًا مع توجهات الخطوط السعودية وخطواتها الحثيثة والمتسارعة من أجل تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية والإستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران، والتي تستهدف النهوض بالمملكة العربية السعودية لتصبح في المرتبة الخامسة عالميًّا في الحركة العابرة للنقل الجوي، وزيادة الوجهات لأكثر من 250 وجهة دولية.

وواكبت الخطوط السعودية تميزها في معدل انضباط مواعيد الرحلات تحقيق المستهدفات المتعلقة بالكفاءة والسلامة التشغيلية مع مواصلتها إستراتيجيتها جلب العالم إلى المملكة العربية السعودية عبر تشجيع السياحة الوطنية من خلال رحلاتها التي تصل إلى جميع المدن المستهدفة من قبل السياح. وكذلك مواكبتها النمو المتزايد لأعداد الحجاج والمعتمرين، لاسيما وأن هذا التفوق جاء بعد نجاح عملياتها التشغيلية لموسم حج 1444هـ والتي تميزت أيضًا بالانضباط في مواعيد الرحلات، بنسبة بلغت 83,8% رغم نقلها 1.2 مليون حاج عبر أكثر من 100 وجهة.

أهم خدمات الخطوط السعودية

تقدم الخطوط السعودية خدمات النقل الجوي للمسافرين والشحن إلى وجهات داخل المملكة العربية السعودية والدول العربية والعالمية. تشمل وجهات الرحلات المحلية مدن في المملكة مثل الرياض وجدة والدمام ومكة المكرمة والمدينة المنورة، بالإضافة إلى وجهات دولية مثل دبي ولندن وباريس ونيويورك ومؤخرًا تمت إضافة وجهات جديدة مثل طوكيو ومانيلا وميونخ.

تعمل الخطوط السعودية بأسطول متنوع من الطائرات التجارية، بما في ذلك طائرات الركاب من طرازات مختلفة مثل البوينج والإيرباص. تسعى الشركة السعودية لتوفير خدمة عالية الجودة وراحة للمسافرين، وتقدم خيارات متنوعة من الفئات السياحية والرجال الأعمال والطبقة الأولى. بالإضافة إلى خدمات النقل الجوي، توفر الخطوط السعودية أيضًا خدمات أخرى مثل خدمات الشحن الجوي وخدمات الصيانة والإصلاح للطائرات.

تهدف الخطوط السعودية إلى تعزيز الاتصالات الجوية وتطوير صناعة السياحة في المملكة العربية السعودية، وتلعب دورًا هامًّا في ربط المملكة بالعالم وتلبية احتياجات السفر للمسافرين من وإلى المملكة.