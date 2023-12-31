الخطوط الحديدية تعلن عن وظائف شاغرة في 3 مدن

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أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) عن توفر (18) وظيفة شاغرة للعمل في كل من (الرياض، جدة، مكة المكرمة) حسب المسميات والشروط التالية:
– مساعد إداري
– أخصائي مبيعات خدمات الشحن
– خبير البنية التحتية لتقنية المعلومات
– أخصائي محاسبة الحسابات الدائنة
– أخصائي مشتريات البنية التحتية
– رئيس قسم محطة
– مشرف طاقم القطار
– مراقب حركة المرور
– مهندس أصول الركاب
– مهندس تخطيط قطار الركاب
– مدرب
– مدير حيازة الأراضي
– سائق قطار
– خبير تخطيط الشحن والمكتب الفني
– خبير هندسة صيانة عربات الشحن
– رئيس قسم الاستراتيجية وتخطيط الأعمال
– خبير مكتب إدارة المشاريع
– رواتب تنافسية تحدد حسب المؤهل أو الخبرة.
– بدل نقل 10% من الراتب الأساسي.
– بدل سكن 25% من الراتب الأساسي.
– تأمين طبي شامل للموظف وعائلته ووالديه.
– إجازة سنوية مدفوعة
– فرص تدريب وتطوير داخل وخارج المملكة.
متاح التقديم حاليًا عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: اضغط هنا