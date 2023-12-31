الخطوط الحديدية تعلن عن وظائف شاغرة في 3 مدن

أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) عن توفر (18) وظيفة شاغرة للعمل في كل من (الرياض، جدة، مكة المكرمة) حسب المسميات والشروط التالية:

الوظائف المتاحة:

– مساعد إداري

– أخصائي مبيعات خدمات الشحن

– خبير البنية التحتية لتقنية المعلومات

– أخصائي محاسبة الحسابات الدائنة

– أخصائي مشتريات البنية التحتية

– رئيس قسم محطة

– مشرف طاقم القطار

– مراقب حركة المرور

– مهندس أصول الركاب

– مهندس تخطيط قطار الركاب

– مدرب

– مدير حيازة الأراضي

– سائق قطار

– خبير تخطيط الشحن والمكتب الفني

– خبير هندسة صيانة عربات الشحن

– رئيس قسم الاستراتيجية وتخطيط الأعمال

– خبير مكتب إدارة المشاريع

المزايا:

– رواتب تنافسية تحدد حسب المؤهل أو الخبرة.

– بدل نقل 10% من الراتب الأساسي.

– بدل سكن 25% من الراتب الأساسي.

– تأمين طبي شامل للموظف وعائلته ووالديه.

– إجازة سنوية مدفوعة

– فرص تدريب وتطوير داخل وخارج المملكة.

طريقة التقديم:

متاح التقديم حاليًا عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: اضغط هنا