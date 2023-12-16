حساب المواطن يوضح حالات طلب المستندات الخليج يتفوق على الرياض بهدف في الشوط الأول إيلون ماسك يحل أزمته مع البنوك سرًا بعد انخفاض قيمة إكس جامعة حائل تعلن عن وظائف أكاديمية للكوادر السعودية أمير الرياض يكرم الفائزين بالعرض الدولي الـ6 لجمال الخيل العربية الأصيلة مشروع ساند تسديد الإيجارات يخدم 89 أسرة الذهب يغلق منخفضًا مع ارتفاع الدولار نهاية حقبة رفع الفائدة تدفع أسعار النفط لتحقيق أول مكاسب منذ أكتوبر وزراء سعوديون يشاطرون الكويت العزاء في المصاب الجلل بوفاة الشيخ نواف الأحمد سبب عدم تحرك الاتحاد لضم محمد صلاح في يناير
أنهى الفريق الكروي الأول بنادي الخليج، الشوط الأول من مباراة الرياض متفوقًا بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ 17 من بطولة دوري روشن.
ونجح اللاعب عبدالإله هوساوي في إحراز الهدف الوحيد للفريق الأصفر في الدقيقة الـ 24 من عمر الشوط الأول.
وكانت مباريات الجولة الـ 17 من بطولة دوري روشن انطلقت بداية من أول أمس الخميس، بتعادل أبها والحزم بهدف لكل فريق، وفاز الأخدود على الطائي بهدف دون رد، وفاز الأهلي على الفيحاء برباعية دون رد.
وفي مباريات أمس، فاز الهلال على الوحدة بنتيجة 2-0، وفاز ضمك على الرائد بهدف دون رد، وتعادل الفتح مع الشباب بهدف لكل فريق.
وتُختتم مباريات الجولة الـ 17 اليوم بلقاء بين الاتفاق والتعاون في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية.
هدددددف!⚽
عبدالإله هوساوي يفتتح أول أهداف #الخليج 🔥
الرياض 0 × 1 الخليج#دوري_روشن_السعودي #الرياض_الخليج | #SSC pic.twitter.com/f0EXJ1Agon
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 16, 2023