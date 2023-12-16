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في الجولة الـ 17 من دوري روشن

الخليج يتفوق على الرياض بهدف في الشوط الأول

السبت ١٦ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:١١ مساءً
الخليج يتفوق على الرياض بهدف في الشوط الأول
المواطن - فريق التحرير

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أنهى الفريق الكروي الأول بنادي الخليج، الشوط الأول من مباراة الرياض متفوقًا بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ 17 من بطولة دوري روشن.

الخليج ضد الرياض

ونجح اللاعب عبدالإله هوساوي في إحراز الهدف الوحيد للفريق الأصفر في الدقيقة الـ 24 من عمر الشوط الأول.

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وكانت مباريات الجولة الـ 17 من بطولة دوري روشن انطلقت بداية من أول أمس الخميس، بتعادل أبها والحزم بهدف لكل فريق، وفاز الأخدود على الطائي بهدف دون رد، وفاز الأهلي على الفيحاء برباعية دون رد.

الخليج والرياض

وفي مباريات أمس، فاز الهلال على الوحدة بنتيجة 2-0، وفاز ضمك على الرائد بهدف دون رد، وتعادل الفتح مع الشباب بهدف لكل فريق.

وتُختتم مباريات الجولة الـ 17 اليوم بلقاء بين الاتفاق والتعاون في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية.

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