“المواطن” في أسبوع مسك للفنون وجماليات رسم حي على الجدار الخليج يسجل ثنائية في شباك أبها بالشوط الأول الهلال يتفوق على الطائي بثنائية في الشوط الأول سالم الدوسري وميتروفيتش يزوران شباك الطائي بعد 30 دقيقة الربيعة بعد إلغاء تراخيص شركات عمرة: لن نتهاون منتجات التبغ غير مرئية في نظام مكافحة التدخين ولا يسهل الوصول لها موعد مباريات السبت في دوري أبطال إفريقيا تصريح صادم من فيفي عبده في عزاء ناهد فريد شوقي التشكيل المتوقع لـ الأهلي المصري ضد شباب بلوزداد طارق حامد يعتزل دوليًا
أنهى نادي الخليج، الشوط الأول من مباراة أبها متفوقًا بثنائية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ16 من بطولة دوري روشن.
وسجل الفريق الأصفر هدفين في الشوط الأول عبر كل من البرتغالي فابيو مارتينيز والمصري محمد شريف في الدقيقتين الـ 17 والـ 46.
هدددددف!⚽
مارتينز يضع الخليج في المقدمة 🔥⚽
الخليج 1 × 0 أبها
#دوري_روشن_السعودي#الخليج_أبها | #SSC pic.twitter.com/LhVp6dE176
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 8, 2023
هدددددف!⚽
محمد شريف يضيف ثاني أهداف الخليج 🔥⚽
الخليج 2 × 0 أبها
#دوري_روشن_السعودي#الخليج_أبها | #SSC pic.twitter.com/1Y11vyGKgB
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 8, 2023