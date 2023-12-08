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الخليج يسجل ثنائية في شباك أبها بالشوط الأول

الجمعة ٨ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:١٦ مساءً
الخليج يسجل ثنائية في شباك أبها بالشوط الأول
المواطن - فريق التحرير

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أنهى نادي الخليج، الشوط الأول من مباراة أبها متفوقًا بثنائية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ16 من بطولة دوري روشن.

وسجل الفريق الأصفر هدفين في الشوط الأول عبر كل من البرتغالي فابيو مارتينيز والمصري محمد شريف في الدقيقتين الـ 17 والـ 46.

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