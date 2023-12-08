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الخليج يصعد مركزًا في ترتيب دوري روشن بثلاثية في أبها

الجمعة ٨ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٥ مساءً
الخليج يصعد مركزًا في ترتيب دوري روشن بثلاثية في أبها
المواطن - فريق التحرير

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حقق الفريق الكروي الأول بنادي الخليج فوزًا كبيرًا على منافسه أبها بنتيجة 3- 1، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ16 من بطولة دوري روشن.

الخليج ضد أبها

وسجل الفريق الأصفر هدفين في الشوط الأول عبر كل من البرتغالي فابيو مارتينيز والمصري محمد شريف في الدقيقتين الـ 17 والـ 46.

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وفي الشوط الثاني، سجل اللاعب إيفو رودريجيز الهدف الثالث للفريق الأصفر بالدقيقة الـ60 ثم قلص أبها، الفارق عبر اللاعب زكريا سامي في الدقيقة الـ80.

وبعد المباراة، أصبح رصيد الفريق الأصفر 16 نقطة في المركز الـ13، بينما تجمد رصيد أبها عند 13 نقطة في المركز الـ16.

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