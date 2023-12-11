الخليج يعبر لنصف نهائي كأس الملك

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تأهل الفريق الكروي الأول بنادي الخليج إلى نصف نهائي كأس الملك، وذلك بعد الفوز على نادي أبها بنتيجة 2-1 عصر اليوم في دور الثمانية.
وتقدم البرتغالي فابيو مارتينيز لفريق الخليج المُلقب بـ ” الدانة” في الدقيقة الـ30 من عمر الشوط الأول.
وفي الشوط الثاني سجل الكاميروني كارل إيكامبي هدف التعادل لنادي أبها في الدقيقة الـ62.
وعند حلول الدقيقة الـ83 سجل اللاعب خالد ناري الهدف الثاني لفريق ” الدانة”.
وضمن مواجهات ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين اليوم، ستكون المباراة الثانية بين فريقي الهلال والتعاون وتبدأ في الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت السعودية على ملعب الملز في الرياض.
المباراة الثالثة، ستكون بين فريقي الشباب والنصر وتنطلق في التاسعة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب.
وكانت مباريات دور الـ16 في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين انتهت بفوز الفيصلي على النجمة بثلاثية دون رد، وتأهل الخليج على حساب ضمك، وتأهل الهلال على حساب الحزم.
بينما تأهل التعاون على حساب الوحدة، وتأهل الشباب على حساب الفتح، وتأهل النصر على حساب الاتفاق، وتأهل الاتحاد على حساب الفيحاء، بينما تأهل أبها على حساب الأهلي.
ثنائية فابيو وناري تعبر بالخليج إلى نصف النهائي 🏆
📺 شاهد أهداف المباراة ⬇️#أبها_الخليج
#أغلى_الكؤوس | #SSC pic.twitter.com/NXN1DmdTR2
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 11, 2023