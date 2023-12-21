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ضمن منافسات دوري روشن

الخليج يواصل صحوته ويعبر الفيحاء بثلاثية

الخميس ٢١ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:١٣ مساءً
الخليج يواصل صحوته ويعبر الفيحاء بثلاثية
المواطن - فريق التحرير

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انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الخليج ضد الفيحاء، ضمن منافسات الجولة الـ18 من دوري روشن السعودي، بفوز أصحاب الأرض بثلاثة أهداف دون رد.

تقدم الخليج ضد الفيحاء

وبدأت مباراة الخليج ضد الفيحاء التي أُقيمت على إستاد الأمير محمد بن فهد في الدمام بشكل سريع، وسط سيطرة لأصحاب الأرض، بحثًا عن تسجيل هدف مبكرًا؛ وتسهيل مهمته في الفوز.

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ونجح وو يونغ جانغ في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 21 من كرة ثابتة من خارج منطقة الجزاء، ونجح خالد ناري في تعزيز تقدم فريقه من ركلة جزاء عند الدقيقة 32، لينتهي الشوط الأول بتأخر الفيحاء بهدفين.

خالد ناري
احتفال خالد – المصدر @SPL

الخيبري يهز شباك فريقه

ومع بداية الشوط الثاني، استمرت المحاولات لتسجيل هدف جديد، وواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج، وسجل سامي الخيبري هدفًا بالخطأ في مرماه، عند الدقيقة 82، لتنتهي المباراة بخسارة الفيحاء بثلاثية.

نجم الخليج وو يونغ جانغ
لاعبو الفري – المصدر @SPL

ورفع الفريق صاحب الأرض رصيده إلى 22 نقطة، في المركز العاشر بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء عند 19 نقطة في المركز الـ11.

الخليج
لاعبو الفريق – المصدر @SPL

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