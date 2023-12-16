الخليج يواصل نتائجه الإيجابية ويهزم الرياض بهدف

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حقق الفريق الكروي الأول بنادي الخليج فوزًا ثمينًا على حساب الرياض بهدف دون رد، وذلك ضمن مواجهات الجولة الـ 17 من بطولة دوري روشن.
ونجح اللاعب عبدالإله هوساوي في إحراز الهدف الوحيد للفريق الأصفر في الدقيقة الـ 24 من عمر الشوط الأول.
وفي الشوط الثاني، ظل الفريق الأصفر محافظًا على الفوز، ليُصبح رصيده بعد نهاية المباراة، 19 نقطة في المركز العاشر، بينما تجمد رصيد الرياض 16 نقطة في المركز الخامس عشر.
وكانت مباريات الجولة الـ 17 من بطولة دوري روشن انطلقت بداية من أول أمس الخميس، بتعادل أبها والحزم بهدف لكل فريق، وفاز الأخدود على الطائي بهدف دون رد، وفاز الأهلي على الفيحاء برباعية دون رد.
وفي مباريات أمس، فاز الهلال على الوحدة بنتيجة 2-0، وفاز ضمك على الرائد بهدف دون رد، وتعادل الفتح مع الشباب بهدف لكل فريق.
وتُختتم مباريات الجولة الـ 17 اليوم بلقاء بين الاتفاق والتعاون في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية.
هدددددف!⚽
عبدالإله هوساوي يفتتح أول أهداف #الخليج 🔥
الرياض 0 × 1 الخليج#دوري_روشن_السعودي #الرياض_الخليج | #SSC pic.twitter.com/f0EXJ1Agon
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 16, 2023