Icon

فاكهة تصيب المئات بعدوى السالمونيلا بأمريكا Icon شاهد .. روبن نيفيز يستمتع بعطلته مع عائلته في إحدى الصحاري Icon فصل معلم كتب عبارات مشينة وغير لائقة بحق جماهير أحد الأندية Icon لا وسيلة فعالة في إنقاص الوزن سوى تعديل السلوك الغذائي Icon الخليج يواصل نتائجه الإيجابية ويهزم الرياض بهدف Icon القنوات الناقلة لـ مباراة ليفربول ضد مان يونايتد Icon الكشف عن تصميم Droneliner أكبر طائرة بدون طيار في العالم Icon طليعة هجر أول العروض المسرحية بمهرجان الرياض للمسرح Icon إعلاميون عن كريم بنزيما: كان مستهترًا وعليه الاعتزال Icon حساب المواطن يوضح حالات طلب المستندات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
في الجولة الـ 17 من دوري روشن

الخليج يواصل نتائجه الإيجابية ويهزم الرياض بهدف

السبت ١٦ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:١٧ مساءً
الخليج يواصل نتائجه الإيجابية ويهزم الرياض بهدف
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

حقق الفريق الكروي الأول بنادي الخليج فوزًا ثمينًا على حساب الرياض بهدف دون رد، وذلك ضمن مواجهات الجولة الـ 17 من بطولة دوري روشن.

ونجح اللاعب عبدالإله هوساوي في إحراز الهدف الوحيد للفريق الأصفر في الدقيقة الـ 24 من عمر الشوط الأول.

قد يهمّك أيضاً
الأهلي المصري الرابع عالميًا

الأهلي المصري الرابع عالميًا

صحة الرياض: يحق للمرضى المراجعة دون مقابل خلال 14 يوماً من الكشف الأولي

صحة الرياض: يحق للمرضى المراجعة دون مقابل خلال 14 يوماً من الكشف...

الخليج ضد الرياض

وفي الشوط الثاني، ظل الفريق الأصفر محافظًا على الفوز، ليُصبح رصيده بعد نهاية المباراة، 19 نقطة في المركز العاشر، بينما تجمد رصيد الرياض 16 نقطة في المركز الخامس عشر.

وكانت مباريات الجولة الـ 17 من بطولة دوري روشن انطلقت بداية من أول أمس الخميس، بتعادل أبها والحزم بهدف لكل فريق، وفاز الأخدود على الطائي بهدف دون رد، وفاز الأهلي على الفيحاء برباعية دون رد.

وفي مباريات أمس، فاز الهلال على الوحدة بنتيجة 2-0، وفاز ضمك على الرائد بهدف دون رد، وتعادل الفتح مع الشباب بهدف لكل فريق.

الخليج ضد الرياض - دوري روشن

وتُختتم مباريات الجولة الـ 17 اليوم بلقاء بين الاتفاق والتعاون في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ارتفاع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بـ 207.30 ريال
السوق

ارتفاع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21...

السوق
التأمينات ترد على مشترك غير نشط يريد صرف المستحقات
السعودية اليوم

التأمينات ترد على مشترك غير نشط يريد...

السعودية اليوم
غسل وتعقيم المسجد الحرام 10 مرات يوميًّا
السعودية اليوم

غسل وتعقيم المسجد الحرام 10 مرات يوميًّا

السعودية اليوم
تعيين غيداء الزهراني وكيلاً لعمادة الدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة نجران
المجتمع

تعيين غيداء الزهراني وكيلاً لعمادة الدراسات العليا...

المجتمع
الملك سلمان يتلقى تعازي القيادة الكويتية في وفاة الأمير ممدوح بن عبدالعزيز
السعودية اليوم

الملك سلمان يتلقى تعازي القيادة الكويتية في...

السعودية اليوم
الطائرة الإغاثية السعودية الـ 20 تصل مطار العريش
السعودية اليوم

الطائرة الإغاثية السعودية الـ 20 تصل مطار...

السعودية اليوم
صناعة الأزياء السعودية تحجز مقعدها المميز بين دور العرض العالمية
الأزياء والموضة‎

صناعة الأزياء السعودية تحجز مقعدها المميز بين...

الأزياء والموضة‎
5 شروط لبرنامج نقل المديونية في سكني
السعودية اليوم

5 شروط لبرنامج نقل المديونية في سكني

السعودية اليوم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه