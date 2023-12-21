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ضمن منافسات دوري روشن

الخليج يُنهي الشوط الأول متقدمًا على الفيحاء بهدفين

الخميس ٢١ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥٩ مساءً
الخليج يُنهي الشوط الأول متقدمًا على الفيحاء بهدفين
المواطن - فريق التحرير

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انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الخليج ضد الفيحاء، ضمن منافسات الجولة الـ18 من دوري روشن السعودي، بتقدم أصحاب الأرض بهدفين دون رد.

تقدم الخليج ضد الفيحاء

وبدأت مباراة الخليج ضد الفيحاء المقامة على إستاد الأمير محمد بن فهد في الدمام بشكل سريع، وسط سيطرة لأصحاب الأرض، بحثًا عن تسجيل هدف مبكرًا؛ وتسهيل مهمته في الفوز.

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ونجح وو يونغ جانغ في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 21 من كرة ثابتة من خارج منطقة الجزاء، ونجح خالد ناري في تعزيز تقدم فريقه من ركلة جزاء عند الدقيقة 32، لينتهي الشوط الأول بتأخر الفيحاء بهدفين.

نجم الخليج وو يونغ جانغ
احتفال وو يونغ – المصدر @SPL

ومن المتوقع أن يسعى أصحاب الأرض للحفاظ على التقدم في الشوط الثاني، لتحقيق الفوز، فيما سيبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء بشكل ضاغط، حيث يسعى لاستعادة توازنه في دوري روشن، وحصد الثلاث نقاط.

خالد ناري
احتفال خالد – المصدر @SPL

الفريقان في دوري روشن

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج المركز العاشر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 19 نقطة، وبفارق الأهداف عن الفيحاء صاحب المركز الـ11.

نادي الخليج
لاعبو الفريق – المصدر @Khaleejclub

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