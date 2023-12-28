Icon

تاليسكا يستفز حمدالله .. مقطع فيديو يكشف التفاصيل Icon الداخلية تواصل مشاركتها في مهرجان الإبل بـ واحة الأمن Icon فوز ثمين لـ تشيلسي ضد كريستال بالاس Icon موعد مباريات الدوري السعودي الجمعة Icon مرشح جديد قد يُدرب الاتحاد خلفًا لـ جاياردو Icon هل يرحل كريم بنزيما عن الاتحاد بعد هجوم الجماهير ؟ Icon نص الخطاب الملكي السنوي المفصل في مجلس الشورى Icon خالد بن سعود يصل تبوك لمباشرة مهام عمله وفهد بن سلطان في استقباله Icon مستخدم يكشف ما يحدث لـ آيفون 15 بعد توصيله بشاحن رخيص Icon موعد مباراة الأهلي ضد مودرن فيوتشر والقنوات الناقلة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
الفعاليات تشمل عروضًا عسكرية متنوعة

الداخلية تواصل مشاركتها في مهرجان الإبل بـ واحة الأمن

الخميس ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٧ صباحاً
الداخلية تواصل مشاركتها في مهرجان الإبل بـ واحة الأمن
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تواصل وزارة الداخلية، مشاركتها في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، بمعرض (واحة الأمن)، الذي يهدف للتعريف بدور وجهود وزارة الداخلية في حفظ الأمن وتحقيق السلامة، تحت شعار “وطن آمن ومزدهر”، الذي يستمر حتى نهاية شهر ديسمبر 2023، في الصياهد شمال منطقة الرياض.

واحة الأمن

ويضم معرض (واحة الأمن) التي تشارك فيه إمارات المناطق والقطاعات الأمنية وعدد من الإدارات التابعة لوزارة الداخلية، أجنحة وأركانًا متنوعة تعرف زائريها بجهود ونشاطات الوزارة التي تسهم في تحقيق الشعور العام بالأمان والمحافظة عليه، واستثمار التقنية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في المحافظة على السلامة العامة، ولتسهيل وتيسير أداء ضيوف الرحمن لنسكهم، والارتقاء بجودة الخدمات الأمنية لقطاعات الأفراد والأعمال والحكومة عبر منصة “أبشر”، كما تشمل فعاليات معرض (واحة الأمن) عروضًا عسكرية متنوعة.

قد يهمّك أيضاً
المدني يحذر من طقس الـ72 ساعة: ابقوا في أماكن آمنة

المدني يحذر من طقس الـ72 ساعة: ابقوا في أماكن آمنة

إنتر ميلان يهزم ليتشي ويحافظ على صدارته لـ الدوري الإيطالي

إنتر ميلان يهزم ليتشي ويحافظ على صدارته لـ الدوري الإيطالي

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

بايرن ميونخ يهزم فولفسبورج بشق الأنفس في الدوري الألماني
الرياضة

بايرن ميونخ يهزم فولفسبورج بشق الأنفس في...

الرياضة
ثنائية الريال ضد غرناطة تُعيده لـ صدارة ترتيب الدوري الإسباني
الرياضة

ثنائية الريال ضد غرناطة تُعيده لـ صدارة...

الرياضة
يوم الجمعة فأل خير لـ الهلال هذا الموسم
الرياضة

يوم الجمعة فأل خير لـ الهلال هذا...

الرياضة
لا تتناولوا الطعام بعد التاسعة مساء
آخر الاخبار

لا تتناولوا الطعام بعد التاسعة مساء

آخر الاخبار
علي معلول يُسجل الهدف الأول لـ الأهلي
الرياضة

علي معلول يُسجل الهدف الأول لـ الأهلي

الرياضة
جريان السيول في شعيب بواط شمال غرب المدينة المنورة
السعودية اليوم

جريان السيول في شعيب بواط شمال غرب...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة بشركة روشن في 3 مدن
وظائف

وظائف شاغرة بشركة روشن في 3 مدن

وظائف
التأمينات: السن يُحتسب بالتاريخ الهجري
السعودية اليوم

التأمينات: السن يُحتسب بالتاريخ الهجري

السعودية اليوم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه