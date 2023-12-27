الدراسة عبر منصة مدرستي وروضتي في كافة مدارس الشمالية غدًا كم الحد الأعلى لعدد الشهادات الاحترافية المدعومة من هدف؟ الشباب يودع بيسكان “المواطن” توثق أبرز لحظات نهائي كأس موسم الرياض للتنس للسيدات عدد التمرات المسموح بها يوميًّا نيويورك تايمز تقاضي OpenAI ومايكروسوفت بسبب الـ 45 يومًا .. أسطورة الهلال يشن هجومًا على إدارة الاتحاد الذهب يحاول استكمال مسيرة الصعود في 2024 القتل تعزيرًا بيمني استدرج طفلة وجردها من ملابسها وصورها واغتصبها في جازان الصمعاني عن خطاب ولي العهد: محمل بالتفاؤل نحو مستقبل أكثر تطورًا
أعلن تعليم المنطقة الشمالية أنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد حول استمرار الحالة المطرية وما يصاحبها من تقلبات جوية وما ينتج عنها من آثار، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرر تحويل الدراسة ليوم الخميس 15/ 06/ 1445هـ عن بعد عبر منصة مدرستي، ومنصة روضتي في كافة مدارس تعليم المنطقة.
وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقرير له يوم أمس أن تشهد معظم مناطق المملكة تقلبات جوية بدءًا من اليوم الثلاثاء، وتستمر حتى يوم السبت القادم.