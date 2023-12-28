الدراسة عن بُعد اليوم في جميع المدارس المسائية بالعاصمة المقدسة

أعلنت إدارة تعليم مكة المكرمة أنه بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الجميع، فقد تقرر تحويل الدراسة عن بُعد عبر منصة مدرستي لهذا اليوم الخميس 15-06-1445هـ في جميع المدارس المسائية والليلية في العاصمة المقدسة ومحافظات الجموم، بحرة، الكامل.

توقعات طقس اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم أنه لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، القصيم، حائل، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.